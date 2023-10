A casi US$ 20 mil millones suben ingresos de contribuyentes de alto patrimonio afectos a impuestos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una de las prioridades del plan de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) son los contribuyentes definidos como altos patrimonios. O sea, personas que cumplan con las siguientes condiciones: un ingreso para los últimos tres años tributarios mayor a US$ 150 mil; o un patrimonio personal mayor a US$ 1 millón; o un patrimonio familiar base mayor a US$ 2 millones.

El plan del organismo liderado por Hernán Frigolett es que este segmento declare e incorpore todos sus ingresos en su declaración anual de renta.

¿Por qué? El SII detectó a 14 mil contribuyentes que cumplen con las condiciones para ser definidos como altos patrimonios, pero que declaran tasas de su impuesto Global Complementario (a nivel de personas y socios de empresas) menores a las de sus pares o, incluso, ubicándose en el tramo exento del gravamen individual.

Un objetivo de esta planificación es aumentar la base imponible de este sector, entendida como los ingresos declarados que están afectos a los respectivos impuestos.

En la Operación Renta de 2023, con información comercial de 2022, la base imponible de este grupo de personas se incrementó 1,7% para totalizar casi US$ 20.000 millones. Se trata específicamente de US$ 19.968 millones.

Esto implica una mayor declaración por US$ 333 millones de este segmento.

La subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, explica que uno los focos del organismo apunta a los contribuyentes con “mayor impacto” en el sistema tributario, los cuales -por lo tanto- tienen una “mayor responsabilidad en materia de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”.

Tasas por tramos

En Chile, según los parámetros definidos por la autoridad tributaria, existen 92.226 personas que califican como de altos patrimonios.

Del universo de 14 mil personas ya mencionadas que estarían subdeclarando sus ingresos, el servicio individualizó a 164 que están en el tramo más alto de la nómina de altos patrimonios, pero que informan rentas muy por debajo de lo que corresponde a ese grupo.

Luego de un proceso de análisis, el SII constató que este grupo de 164 personas incrementó su aporte al Fisco, medido por las tasas efectivas de impuesto.

Así, un 46,34% de este grupo aumentó su tasa entre el año tributario 2022 y 2023, cifra que se empina a un 50,61% si se contrasta con la Operación Renta 2021.

El servicio hace la comparación con dicho año debido a que 2022 fue un año excepcional en la Operación Renta de dicho ejercicio, ya que se informó un nivel “anormal” de retiros de recursos, lo que provocó un aumento de la tasa efectiva y la tributación de los altos ingresos.

“Los resultados logrados en esta Operación Renta demuestran que vamos en la dirección correcta”, agrega Saravia.

El SII complementa que cerca de 2 mil contribuyentes de altos patrimonios que presentan los menores ingresos, por tramo, están siendo sometidos a acciones de tratamiento “correctivas”, para incentivar su correcto cumplimiento tributario.

También se están desarrollando auditorías en todo el país por subdeclaración de impuesto Global Complementario, auditorías por dilución patrimonial y acciones respecto del impuesto a la herencia y donaciones, así como determinando qué situaciones podrían implicar citaciones o requerimientos por la Norma General Antielusión.

La entidad define tres tramos para los altos patrimonios. El primero, para quienes poseen activos que van entre US$ 1 millón y US$ 5 millones. El segundo, entre US$ 5 millones y US$ 125 millones. Y el tercero -y más alto- para quienes cuentan con un patrimonio superior a US$ 125 millones.

El tramo definido como “i” agrupa a quienes perciben ingresos por sobre US$ 150 mil, pero no cuentan con un patrimonio sobre US$ 1 millón.