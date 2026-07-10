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Atentos a cartas de abril de 2027: SII avanza en cambios para darle más claridad al cálculo de contribuciones

Junto con publicar un portal con mayor información, el organismo ya tomó la decisión de eliminar algunos coeficientes que incidían sobre el valor de las viviendas, de cara al proceso de reavalúo que se aplicará en 2027.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Sebastian Valdenegro
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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