El round entre Vergara y especialista de la CPC por la Norma Antielusiva

El pasado lunes 8 de enero, el Centro de Estudios Públicos (CEP) organizó un seminario donde el tema principal de conversación fue el proyecto de cumplimiento tributario que presentará Hacienda la próxima semana, así como el estudio de brecha tributaria del SII.

En la instancia, se generó un intercambio entre el expresidente del Banco Central e investigador senior del CEP, Rodrigo Vergara, y el timonel de la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Christian Blanche, que giró en torno a las críticas de este último a un informe del CEP y al del SII.

“Christian, no entendí mucho tu punto. Pones tres cosas de las cuales hay una propuesta y dices que ’las tres no me gustan’, pero lo que tú tienes que explicarnos es por qué metodologías, prácticas que funcionan y que se utilizan en la mayor cantidad de países que estamos mirando acá en Chile no funcionarían”, lanzó Vergara, poniendo como ejemplo la aplicación administrativa de la Norma Antielusiva.

Blanche defendió que la norma debe calificarse en sede judicial -por un tribunal tributario- y no administrativa -por el SII-. “Si la calificación la ve un tribunal es una garantía más fuerte para el contribuyente a que lo vea el SII, que depende del Gobierno de turno. La conclusión es evidente, estoy retrocediendo en lo que existe”, le respondió a Vergara.