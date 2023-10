El SII amplía los límites donde pueden operar sus fiscalizadores en la Región Metropolitana

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Como muchos organismos fiscalizadores en el país, la carga de trabajo en el Servicio de Impuestos Internos (SII) es alta, sobre todo en jurisdicciones donde se concentra un número importante de contribuyentes y donde las acciones de fiscalización superan a la cantidad de personas disponibles para ejercerlas.

Ocurre especialmente en las cinco direcciones regionales metropolitanas (DRM) del organismo, que abarcan comunas de gran tamaño como Puente Alto y La Florida, y donde se radican los grandes contribuyentes, como Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes, por citar algunas.

Con aquello en mente, el servicio liderado por Hernán Frigolett publicó el pasado 4 de octubre una resolución que trae cambios relevantes en cuanto a la jurisdicción donde se desempeñan los fiscalizadores en la capital.

Desde el organismo detallan que hoy están implementando un plan piloto que involucra 40 casos, el que tiene como objetivo evaluar la factibilidad de aplicación de la estrategia de fiscalización a distancia para implementar acciones de tratamientos correctivos.

El texto establece que los funcionarios del SII podrán relacionarse y ejecutar acciones de fiscalización sobre contribuyentes que estén domiciliados en territorios distintos a la dirección regional del fiscalizador.

En específico, el documento firmado por Frigolett señala que el subdirector (a) de Fiscalización podrá disponer que los directores (as) regionales, jefaturas de departamento, jefaturas de unidad, jefaturas de grupo y funcionarios (as) fiscalizadores dependientes de las direcciones regionales metropolitanas, efectúen “cualquier tipo de actuación propia de su cargo o función, relativas a la ejecución y desarrollo de acciones de revisión o fiscalización, ya sean revisiones de cumplimiento o auditorías que específicamente se les asignen, respecto de contribuyentes domiciliados fuera de su competencia territorial”.

Casos en marcha blanca

Hoy, el SII está distribuido en cinco regionales metropolitanas: Santiago Norte (Independencia, Recoleta, Huechuraba, Conchalí, Quilicura, Colina, Lampa y Til Til) Centro (Santiago Centro, Ñuñoa, La Reina, Macul y Peñalolén); Poniente (Cerro Navia, Curacaví, Estación Central, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, Renca, Melipilla, San Pedro, Alhué, María Pinto, Maipú, Cerrillos, Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte e Isla de Maipo); Oriente (Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia) y finalmente, la Sur (San Miguel, La Cisterna, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, La Granja, La Pintana, San Ramón, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, San Bernardo, Calera de Tango, El Bosque, Buin y Paine).

Desde el organismo explican que la resolución no implica “ningún cambio de criterio del SII ni afecta los derechos de los contribuyentes”, ya que se trata de una medida que busca mejorar la eficiencia de la gestión del SII.

“Ahora, un contribuyente cuya jurisdicción está en la DRM Sur, podría ser auditado por un fiscalizador que se encuentra en la DRM Norte, por ejemplo”, recalcan.

Asimismo, desde el organismo detallan que hoy están implementando un plan piloto que involucra 40 casos, el que tiene como objetivo evaluar la factibilidad de aplicación de la estrategia de fiscalización a distancia para implementar acciones de tratamientos correctivos en los Departamentos de Fiscalización de las distintas DRM. Esto no incluye a la Dirección de Grandes Contribuyentes.

¿La idea? Utilizar en forma eficiente las capacidades de fiscalización, seleccionando los casos más relevantes en términos del riesgo de incumplimiento y los montos involucrados, especifican.

“Con los mismos equipos de fiscalización podemos efectuar auditorías a casos de mayor complejidad, lo que se logra, porque, al no tener que hacer separaciones por el domicilio del contribuyente dentro de la misma Región Metropolitana, la selección de los casos a auditar hace posible incluir los más relevantes y no solo los que permite la capacidad de una DR en particular. Ahora se trata de aprovechar la capacidad fiscalizadora de las cinco DR metropolitanas en su conjunto”, complementan.

Lo que consideraba la reforma tributaria

El proyecto original de reforma tributaria incluía un artículo que creaba la figura de “multijurisdicción”, lo que significaba que funcionarios del SII podían fiscalizar a contribuyentes en todo el país, sin importar el lugar donde estaban domiciliados.

En el organismo señalan que esta resolución no se relaciona con esa figura, ya que dicho concepto “consideraba una atención a nivel nacional que potencialmente podría haber sido incluso más eficiente en términos de cobertura de fiscalización para el SII”.