Hacienda: proyecto de impuestos verdes no contempla alza "generalizada" del gravamen a combustibles e incorporará subsidios a reducción de emisiones

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo un llamado a los parlamentarios a no polemizar ad portas de que el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley que modifica los denominados "impuestos verdes", tras las críticas de legisladores ante una supuesta confirmación de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, de que el Ejecutivo subirá el gravamen a los combustibles en el nuevo texto.

“Los impuestos correctivos combinan impuestos y subsidios, donde la lógica no es hacer pagar más impuestos a las personas, sino que con el apoyo del Estado a través de subsidios puedan adecuar su comportamiento a esta disminución de emisiones”, afirmó la autoridad en un punto de prensa en el Palacio de La Moneda.

En esta línea, la autoridad adelantó que el incremento que se realizará al tributo a los combustible no será generalizado y que incorporará una serie de compensaciones para contribuyentes que modifiquen sus conductas.

"El proyecto de impuestos verdes no contempla un aumento generalizado ni inmediato del impuesto específico a los combustibles. Al contrario, lo que incluye son una serie de mecanismos para que las personas en el futuro puedan pagar menos impuesto a los combustibles por la manera en que van adecuando su propio consumo”, señaló, agregando que se está pensando en subsidios para dichos contribuyentes.

El texto de impuestos verdes, adelantó, va a contener subvenciones a las personas para inversiones en aislación térmica en hogares, incentivos a la inversión en maquinarias amigables con el medio ambiente y equipos a las Pymes que reduzcan sus emisiones, además de incentivos a la migración a electromovilidad para transporte de carga liviano que ocupan las Pymes.

De pasó, el ministro rayó la cancha afirmando que cualquier medida tributaria será dada a conocer por Hacienda y llamó a evitar reaccionar sin conocer los detalles de los futuros proyectos.

“Es importante que tratemos de que la información sobre impuestos cuando se comente o reacciona, especialmente por parte de parlamentarios, ojalá que sea a partir de la información que viene desde el Ministerio de Hacienda y no algo que se lee entre líneas de lo que señala, en este caso, una ministra sectorial”, planteó.

El ministro reiteró que el proyecto de nuevos tributos está dividido en dos iniciativas: uno sobre impuestos verdes y otro sobre gravámenes saludables. Adelantó que el primero se presentará ante el Congreso antes de fin de mes.

"El objetivo de estas reformas no es recaudar, no es el objetivo aumentar la carga tributaria, sino que su propósito es incidir sobre los precios relativos en la economía, de tal manera que las decisiones de empresas y consumidores se puedan alinear con los objetivos del país. En el caso de los impuestos verdes, de la reducción de emisiones”, cerró.

Discrepancias por datos de empleo

En el mismo punto de prensa, Marcel abordó los datos de la última encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que dio cuenta de un aumento relevante de la ocupación en el sector público, en contraste con los empleos creados en el rubro privado.

“La verdad es que esos datos no coinciden en lo absoluto con las cifras que tenemos nosotros”, afirmó. Marcel agregó que “diría para tranquilidad de todo el mundo que la creación de empleo que se ha ido produciendo en Chile no es producto de aumento de contrataciones en el Estado. Si hubiera ocurrido a esa escala las estaríamos viendo, podríamos reconocerla en alguna parte, y ciertamente no se reflejan en ninguna de las estadísticas que maneja el gobierno”.

El ministro al explicar el por qué aparece en las cifras del INE este aumento, planteó que en el caso de las encuestas de empleo cuando se trata de definir si la persona está ocupada en el sector público o privado, es una información autoreportada por las personas.

“Está basado en lo que las personas responden si trabaja en el sector público o privado, por tanto, esa distinción puede ser muy subjetiva para mucha gente y en distintos momentos del tiempo nos hemos encontrado con saltos importantes en esas cifras, especialmente cuando se hacen comparaciones en doce meses, ya sea porque se produjo un tipo de sesgo en la última encuesta o en las que hubo hace 12 meses atrás”.

El secretario de Estado dijo que “nosotros no tenemos ninguna evidencia o información de aumentos del empleo público. Así que creo que tenemos que entenderlo como parte, como dijo la presidenta del Banco Central en el Congreso, de la pérdida de la calidad de la información que se produce cuando uno va desagregando más y más los datos de empleo”.