Oposición abre ventana a eventual acuerdo con La Moneda, pero sin una propuesta unitaria del sector

El Partido Socialista, el Frente Amplio y la Asociación Chilena de Municipalidades presentaron alternativas al proyecto de ley que impulsa el gobierno.

La oposición no logró cumplir el objetivo de entregar una propuesta única para negociar con el gobierno eventuales modificaciones al proyecto misceláneo de reconstrucción y reactivación. No obstante, hicieron llegar de manera separada propuestas al Ejecutivo y emitieron una declaración pública suscrita por los presidentes de partidos del sector, desde el Partido Comunista (PC) a la Democracia Cristiana (DC).

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, planteó que exigen al gobierno que separe la reforma tributaria contemplada en el proyecto misceláneo de los tres primeros artículos que hacen referencia a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de los últimos veranos, 2024 en la Quinta Región; y 2025 en el sur del país.

Las tiendas firmantes señalan que “un proyecto de reforma tributaria que plantea como única certeza la menor recaudación fiscal y que, consiguientemente, amenaza la adecuada satisfacción de los derechos sociales de la ciudadanía, resulta imposible de aceptar en los términos planteados hasta ahora. Más aún cuando, pese a las opiniones expertas del CFA y del Banco Central, el Ejecutivo no ha introducido modificación alguna”, sostienen en el documento.

Se reitera que “una reforma tributaria responsable no debe aprobarse con un voto o mayorías frágiles y circunstanciales, sino a través de consensos amplios y sólidos”. Y es que con ese objetivo llegaron hasta La Moneda parlamentarios del PS y el Frente Amplio a presentar sus propuestas a los ministro del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz.

FA: eliminar exenciones y elevar impuesto específico al diésel

Las propuestas del Frente Amplio abarcan un sistema tributario desintegrado con impuesto a la distribución de dividendos, de modo que los impuestos pagados por las empresas no sean un crédito para los empresarios; y que se eliminen algunas exenciones, el régimen de renta presunta, la exención tributaria a los fondos de inversión privados y aumentar el impuesto específico al diésel.

Asimismo, proponen que el subsidio unificado al empleo se amplíe “para que los fondos lleguen al trabajador y no a la empresa”, y un fondo para renovación de capital de las pequeñas y medianas empresas vía Fogape.

PS: rebaja tributaria gradual y eliminar invariabilidad

En tanto, la propuesta del PS menciona compensar la rebaja del impuesto de Primera Categoría y que “la rebaja tributaria se estructure con gradualidad o con gatillos, de manera que una parte avance de inmediato y otra parte quede sujeta al cumplimiento de metas o a la verificación de compensaciones. Así coexisten una señal pro-inversión con prudencia fiscal”.

En invariabilidad tributaria sostiene que de 25 años rigidiza la política fiscal y, al mismo tiempo, congela vacíos legales o estrategias abusivas de planificación tributaria; por lo que propone eliminarla o a lo sumo, “podría discutirse una versión fuertemente acotada, concentrada exclusivamente en el impuesto de Primera Categoría, limitarse a inversionistas extranjeros, a una tasa mayor (“prima”) que la tasa general y con umbrales de inversión más altos, de modo que opere como un seguro pagado por el inversionista. Además de excluir IVA, royalty, impuestos verdes, normas antielusión, facultades fiscalizadoras del SII, tributos de emergencia y obligaciones de transparencia o beneficiarios finales”.

Municipios: rebaja de contribuciones que no sea universal

También la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) presentó al Ejecutivo una vía alternativa para suavizar el impacto que tendría en las arcas municipales la exención del impuesto territorial para mayores de 65 años. Lo anterior debido a que consideran que “la sostenibilidad financiera del sistema municipal y el resguardo de su autonomía constitucional son condiciones indispensables para que los municipios puedan continuar prestando servicios esenciales a sus comunidades”.

La medida propuesta apunta a beneficiar a “adultos mayores mujeres de 60 años, hombres sobre 65 años”, a quienes se transfiere en “un beneficio práctico concreto del no pago de contribuciones, pero también de una manera centralizada con respecto al valor de la vivienda con respecto a los ingresos”.

En el detalle, quienes tengan viviendas con avalúo fiscal inferior a UF 6.131 quedarían exentos del pago de las contribuciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos de edad expresados. Definidas las edades y avalúos, se explicó que el beneficio funcionará por tramos de ingreso, de forma que quienes perciban rentas menores a $ 1.500.000 quedarían exentos del pago.

En tanto, aquellos dueños que tengan ingresos mensuales entre $ 1.500.000 y $ 3 millones deberán cancelar un 50% del impuesto territorial, mientras que quienes superen el límite superior, mantendrían el 100% del pago de contribuciones.