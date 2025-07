Reforma tributaria de Hacienda incluye postergar en un año el reavalúo de propiedades

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que el Gobierno ingresará este lunes a la Cámara de Diputados su proyecto de reforma tributaria con foco en las pequeñas y medianas empresas, mediante el cual busca establecer nuevos beneficios para las PYMEs, y deducciones de gasto en favor de la clase media, con un costo fiscal total de US$ 1.000 millones, pero que será compensado con un aumento de recaudación en otros ítems, como el ajuste de los dos tramos más altos de impuesto personal, aumentando la tributación de quienes perciben más de $ 8,2 millones al mes; y ajustes a las exenciones fiscales que favoceren a los fondos de inversión y a las herencias y donaciones.

Pero el texto tendrá una gran novedad, relacionada con el principal debate hoy en la palestra económica: las contribuciones de bienes raíces.

Así, en el marco de una actividad con agrupaciones de pequeñas empresas, al alero de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), el ministro señaló que se incluirá una norma que posterga en un año el reavalúo de propiedades no agrícolas habitacionales, el que debía regir a partir de enero del 2026.

Aquello se produce en medio del debate por el aumento de las contribuciones de bienes raíces, y también tiene como trasfondo la renuncia del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, por el no pago de contribuciones de una propiedad en Laguna Aculeo.

¿Qué ocurrirá en el intertanto? Marcel dijo que se realizarán instancias técnicas para "perfeccionar", identificar y resolver los problemas con el avalúo de propiedades y "subsanar" las dificultades, para así darle "toda la legitimidad que le corresponda" al proceso que comenzará a regir en enero del 2027 a través de cambios metodológicos.

Así, señaló que el SII continuará también en el proceso de resolver algunos errores ya identificados, vía administrativa, respecto al valor de propiedades y contribuciones.

¿Y el impacto sobre los ingresos de los municipios? Marcel detalló que el proyecto considera cambios en la Ley de Rentas Municipales para cubrir la diferencia que se genera por la menor recaudación debido a los nuevos beneficios para los adultos mayores.

Nuevos números

En la actividad, en la que participaron también la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, con el director de Fosis, Nicolás Navarrete, y la gerenta general de Sercotec, María José Becerra, el Gobierno entregó datos adicionales respecto del universo de beneficiarios que contempla el proyecto.

Por ejemplo, se explicó que se espera abarcar a 80 mil adultos mayores vulnerables, a quienes se les establecerá un tope de hasta un 5% de sus ingresos para el pago de contribuciones de bienes raíces, siempre y cuando se ubiquen en el 60% más vulnerable.

Para hacerse una idea, el beneficio hoy vigente que permite reducir en entre 50% y un 100% el pago de contribuciones, beneficia a cerca de 190 mil adultos mayores.

La propuesta también crea lo que se denomina la "Ruta del emprendimiento", estableciendo un "monotributo" que permitirá a los nuevos microempresarios que se formalicen pagar un impuesto equivalente a 1 Unidad Tributaria Mensual (UTM, $ 68.785) por mes que reemplaza sus obligaciones en materia de IVA y renta por los dos primeros años de operación. En los dos años posteriores se contemplan nuevos beneficios de IVA.

Asimismo, se establece que el régimen denominado "transparente" será el general para que tributen las pequeñas empresas, en el cual estarán exentos del impuesto de Primera Categoría y tributarán solo por el Global Complementario de sus socios.

Con estas medidas, Hacienda espera abarcar a 1 millón de pequeñas y medianas empresas.

Otros mecanismos que contempla el texto son nuevas deducciones de gasto en favor de los desembolsos que realicen las familias en el arriendo de propiedades, con un tope de 8 Unidades Tributarias Anuales (UTA, $ 6,6 millones al año), lo que equivale al arriendo mensual de una propiedad por $ 550 mil. Este beneficio operará de manera similar a la deducción de impuestos de los gastos por intereses para créditos hipotecarios hoy vigente. ¿El universo de potenciales beneficiarios? 900 mil contribuyentes, expuso Marcel.

En cuanto a las compensaciones, el ministro detalló que cerca de 70 mil contribuyentes de los tramos más altos de ingresos estarán afectos a las nuevas tasas establecidas en el proyecto.

El secretario de Estado también expuso que en el caso de los fondos de inversión, tanto públicos como privados, se eliminará una exención que les permite diferir en el tiempo el pago de tributos a las utilidades, pero que podrán mantenerla en el caso de que los fondos de inversión privados mantengan una cartera mayoritaria en instrumentos de financiamiento de capital de riesgo. Asimismo, reiteró que se reincorporarán normas para aplicar impuestos a las herencias revocables.

También, el proyecto incorpora nuevas restricciones para el acceso al régimen de renta presunta, que permite a sectores como la agricultura, la minería y el transporte, pagar impuestos en base al valor de determinados activos, como por ejemplo el avalúo de sus propiedades en el caso del agro; el valor de tasación de los vehículos en transporte; y el valor anual de las ventas de productos mineros.

La reforma no innovará en la tributación de Primera Categoría de las PYME, ya que eso quedó resuelto en el proyecto de simplificación regulatoria, aprobado en el Congreso hace un mes. Así, la tasa se mantiene en 12,5% hasta el 2027, para luego incrementarse a 15% en 2028. Después de tres años, la tasa llegará luego a un 20% para las firmas que se mantengan en el sistema integrado para PYMEs.

Salida de Etcheberry

Marcel también respondió consultas respecto a las razones para pedirle la salida al director del SII, Javier Etcheberry, desestimando que se le haya apoyado inicialmente el jueves cuando entregó los antecedentes.

"Nosotros desde el primer momento señalamos que el director nos había entregado un conjunto de antecedentes sobre las gestiones que había realizado para actualizar el avalúo de su propiedad en la comuna de Paine. Y dijimos que se iba a evaluar si se habían realizado todas las gestiones necesarias para actualizar esos avalúos y pagar los impuestos correspondientes. El que uno explique un punto particular (...) no quiere decir que uno esté defendiendo", dijo el secretario de Estado.

Ahora, el ministro detalló que se tomó una decisión en base a otros factores relevantes.

"La opinión que nos formamos es que, si bien en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención, sí había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron", agregó.

Marcel dijo que se enteró de la deuda de contribuciones de Etcheberry entre 24 y 48 horas antes de que TVN publicara el reportaje, la noche del pasado martes, desestimando que Etcheberry haya cometido alguna irregularidad.

La continuidad en el SII

De hecho, el ministro cerró la ronda de preguntas anticipando lo que será la gestión de la nueva directora subrrogante del SII, Carolina Saravia: "Es una persona muy calificada, que ha hecho su carrera íntegramente dentro del servicio, ingeniero industrial, ha acompañado al director Etcheberry en muchas de las presentaciones que se han hecho en el Congreso. Además, es la subdirectora de Fiscalización".

"Con eso, queremos dar un mensaje bien claro: lo que ha ocurrido en el Servicio de Impuestos Internos que no se interprete, que nadie se equivoque creyendo que es una señal de debilidad en la fiscalización tributaria. Al contrario: que el celo por el cumplimiento tributario haya llevado incluso a la salida de su propio director, lo que indica es que la mano es firme para fiscalizar el pago de impuestos y no me cabe duda de que Carolina Saravia tendrá ese sello y continuará muchas líneas de trabajo que se iniciaron durante este año de gestión de Javier Etcheberry".