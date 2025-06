SII anuncia cambios a impuesto territorial que reducirán en hasta 50% las contribuciones para locales comerciales de Santiago Centro

Importantes novedades se dieron a conocer en torno a un impuesto tan recaudador como controversial: las contribuciones de bienes raíces.

Esto, ya que este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer una serie de medidas para reducir la cuota trimestral del impuesto territorial, principalmente para las propiedades comerciales del centro de Santiago.

El director del SII, Javier Etcheberry, explicó que a partir de este año se eliminará el denominado factor comercial Santiago Centro, que corresponde a la localización de los bienes raíces en sectores comerciales y que es uno de los puntos que incide en el valor final del avalúo fiscal y, en consecuencia, de la cuota trimestral del impuesto territorial.

Así, explicó que a partir del segundo semestre de este año se elimina este factor para la citada comuna, lo que incidirá en una fuerte rebaja de la cuota semestral de bienes raíces de este grupo.

Según el SII,, lo que se traduce en que el 95% de los inmuebles que hoy tienen ese factor verán reducido en hasta un 50% su cuota de contribuciones a partir del segundo semestre.

Esto, dijo Etcheberry, busca reflejar el deterioro que ha mostrado el centro de la capital y la migración de los núcleos comerciales hacia otras comunas en los últimos años.

Según explicó el titular del organismo, en los últimos 30 años se ha ido reduciendo el peso de ese factor en la determinación del avalúo fiscal de las propiedades, ante la aparición de nuevos núcleos comerciales en las distintas ciudades, como por ejemplo centros comerciales o malls, que han modificado los polos comerciales más tradicionales.

Así, a modo de ejemplo explicó que en el reavalúo fiscal de 1995 el factor localización en sectores comerciales se redujo a 16 comunas, pasando a 5 en el 2006, para aplicarse solo a la comuna de Santiago desde el reavalúo del 2018.

"Al observar el centro histórico y comercial de la comuna de Santiago, se ha evidenciado la migración del comercio, con el cierre y desplazamiento de tiendas y negocios. Este proceso ha impactado negativamente en la demanda de la comuna y en la confianza de inversionistas y residentes, por lo que el centro de Santiago ya no presenta el auge comercial histórico, sin repuntar en el último tiempo", explicó el ingeniero.

Reclamaciones

En conferencia de prensa, Etcheberry también dio a conocer medidas que son parte ya de legislación vigente para que personas puedan reclamar los avalúos fiscales de sus propiedades.

Por ejemplo, mencionó que la Ley de Cumplimiento Tributario amplió las causales legales para presentar solicitudes de reposición administrativas, por lo que se podrá pedir la revisión de aspectos del valor fiscal que antes no eran posibles, como la determinación de los valores de la construcción o del terreno.

Asimismo, a partir del próximo año los reclamos presentados en el SII sobre la materia serán revisados por áreas distintas a las que determinaron el avalúo.

Más información

En la actividad, el director del SII también entregó anuncios respecto de la transparencia del proceso de reavalúo de propiedades.

En específico, a partir del próximo año cada contribuyente podrá conocer el detalle de las muestras (o fuentes) que sirvieron de base para la determinación del avalúo de su propiedad. También, se incluirán antecedentes aclaratorios sobre la conformación de las denominadas áreas homogéneas (sectores similares en cuanto a densidad poblacional, presencia de comercios, servicios, etc.) que reúnen a predios con características similares.

Todo esto estará disponible en el nuevo portal del reavalúo de propiedades, para contribuyentes autentificados ante Impuestos Internos.

Las contribuciones en números

Según datos del SII, hoy cuenta con un catastro de bienes raíces que se compone de 9,3 millones de propiedades, de las cuales un 59% está exenta de contribuciones.

A nivel nacional, 1 millón de propiedades corresponden a predios agrícolas, de los cuales un 83% está exento del gravamen.

En cambio, las propiedades no agrícolas de uso habitacional ascienden a 5,9 millones, de cuyo universo un 77% no tributan vía contribuciones. En el caso de las propiedades de esta categoría pero cuyo destino no es habitacional, un 5% no paga el impuesto.

De esta forma, del total nacional de propiedades, apenas 3,8 millones tributan por el impuesto territorial, lo que equivale a un giro a nivel país de US$ 1.400 millones en el primer semestre de este año.

"Además, se debe incorporar el IPC acumulado cada semestre al valor de las propiedades, lo cual se realiza el primero de enero y de julio de cada año, lo que implica cambios en las contribuciones por este concepto. Por ejemplo, respecto del año 2022, el incremento en avalúos y contribuciones, solo por concepto de reajuste , alcanza a un 22,55%", detalló el SII.