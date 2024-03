"Un nefasto precedente": Gremio de empresas de alimentos critica propuesta del SII de ampliar el impuesto específico a bebidas deportivas y néctares

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Repercusión generó la publicación de Diario Financiero hoy, respecto a la idea del Servicio de Impuestos Internos (SII) de ampliar el alcance del impuesto específico a los productos altos en azúcar, apuntando así a gravar a las bebidas isotónicas, hipotónicas y los néctares, hoy exentas de dicho gravamen.

La idea nace de una circular en consulta al mercado, publicada a fines de enero, luego de que el Ministerio de Salud determinara en varios decretos que dichas bebidas pueden calificarse como analcohólicas y estar afectas al gravamen. El tributo aplicable oscila entre 10% a un 18%, dependiendo del contenido de azúcar establecido en su composición nutricional. Por ejemplo, en caso de contener más de 15 gramos de azúcar por cada 240 mililitros, se aplicará la tasa más alta.

El gremio que agrupa a las empresas del sector, Alimentos y Bebidas Chile (AB Chile), mostró su fuerte rechazo a la idea, enumerando cinco razones.

La primera es que califican la iniciativa de "dudosa legalidad y de efectos insospechados".

"En efecto, de perseverar esta iniciativa, podría afectar gravemente el principio de legalidad tributaria. Esta medida no responde ni a la ley, ni al Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), sino que a un nuevo “alcance” que le da el Ministerio de Salud al concepto de bebidas analcohólicas, todo ello, a pesar de que esta materia ya se encuentra debida y cuidadosamente definida en lo técnico y lo jurídico", señaló la entidad en un comunicado.

Así, señalan que de implementarse esta medida, se sentará un "nefasto precedente" que permitirá aplicar nuevos impuestos por la vía administrativa y no a través de la tramitación legislativa.

La segunda razón para oponerse es que perciben un fin recaudatorio en la medida. El SII proyectó en 2021, año en que se publicó a consulta una circular idéntica, que se lograrían recaudar US$ 32 millones con este tributo, con US$ 15,4 millones provenientes de las isotónicas e hipotónicas y US$ 16,5 millones por venta e importaciones de néctares.

"Así las cosas, queda claro que estamos en presencia de un proyecto que, al menos, requiere de una discusión legislativa, y en caso alguno, no puede limitarse a una modificación administrativa", aseguran.

La oportunidad y la "regresividad" de la medida es el tercer argumento de AB Chile, ya que anticipan que aplicarle impuesto a los citados productos implicará un "obvio aumento" en los precios, en un momento económico "difícil" para el país, "afectando directamente" a los sectores más vulnerables.

Efecto en productores

Asimismo, AB Chile cree que la circular "desconoce" el esfuerzo que ha realizado la industria para adaptarse a la normativa vigente.

"Existen categorías de bebidas que han hecho grandes esfuerzos por adaptarse, cumplir con la normativa vigente y entregar productos de calidad y saludables para la población. Es el caso de los néctares, que en un 90% han sido reformulados, son libres de sellos y no tienen azúcar añadida. Una medida como la que busca implementar el SII atenta contra estos esfuerzos y podría perjudicar el consumo de productos saludables para la población", complementan.

El gremio cierra su declaración apuntando a lo que consideran como "plazos irreales" para la puesta en marcha de este nuevo criterio.

"De perseverar esta medida, se producirán perjuicios no solo para las empresas representadas en AB Chile, sino que también, para los pequeños productores, quienes deberán ajustar las listas de precios hacia sus clientes, supermercados, área de servicios de alimentación industrial (casinos), restaurantes, hoteles, almacenes y negocios de barrio, con un impacto evidente en los consumidores", advierten las empresas asociadas.

Por lo tanto, AB Chile hace un llamado al Gobierno y al SII a ponderar lo "inconveniente e inoportuno de esta medida, especialmente, en momentos en que la economía chilena no logra repuntar. Avanzar en una medida de este tipo, apunta en el sentido contrario a lo que los consumidores necesitan".