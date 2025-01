El Fisco volvió a subsidiar a los combustibles en 2024, pero mucho menos que en años previos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los precios de los combustibles en Chile han vuelto a ser una preocupación para los bolsillos de los chilenos, justo en medio de las vacaciones de verano. ¿La razón? Principalmente el efecto que tendría el aumento del dólar, que lleva un par de semanas consolidándose sobre los $ 1.000 por unidad.

La semana pasada, según informó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), los precios de la gasolina de 93 y 97 octanos no mostraron variación, lo mismo que el diésel. Aunque en la semana previa, el valor de las gasolinas de 93 y 97 se incrementaron en $ 28,3 por litro promedio, mientras que el diésel lo hizo en $ 21,5 promedio por litro.

Para atenuar las alzas, el Fisco dispone del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que funciona reduciendo el impuesto específico cuando el precio sube, entregando un subsidio estatal, y viceversa cuando los valores se incrementan.

Un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) calcula cómo fue el funcionamiento del Mepco durante el año pasado, período en que retomó la entrega neta de subsidios.

El análisis del economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, concluye que entre enero y diciembre, el costo bruto para el Fisco por el Mepco fue de US$ 52,8 millones, con un impacto que tuvo distintos hitos durante el año.

En concreto, en medio del alza de los subsidios durante los primeros meses del año, para posteriormente tener impuestos en su mayor parte del tiempo desde mayo, se estimó un costo fiscal bruto (o sea, entrega de subsidios) de US$ 113 millones en el primer semestre del año. En el tercer trimestre, el componente variable del precio de los combustibles fue positivo en promedio (o sea, un impuesto recaudado), con una estimación de ingresos brutos de US$ 47,3 millones. Mientras que para el último trimestre del año se generó un recaudo bruto más acotado, de US$ 12,3 millones.

La estimación no incluye el costo fiscal por la operación del Mepco asociado al crédito especial y a la recuperación del impuesto del petróleo diésel para transporte de carga, aclara Ortiz.

Lejos del peak por Rusia-Ucrania

El monto entregado por el Mepco para subsidiar los combustibles contrasta con la recaudación por casi US$ 200 millones registrada en 2023, ejercicio en que se normalizó el valor de los precios. Eso sí, se aleja del millonario e histórico subsidio entregado en 2022, año marcado por el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania y que disparó los precios de la energía a nivel internacional. En dicho ejercicio, el gasto fiscal superó los US$ 2.600 millones.

Ortiz recalca que el precio de venta al público de combustibles de consumo vehicular alcanzó su mayor nivel en mayo pasado, para posteriormente reducirse llegando a fines de noviembre y principios de diciembre a su menor nivel de 2024.

Ahora, la operación del Mepco tiene incidencia sobre las finanzas públicas. Así, el recaudo acumulado de enero a noviembre para el impuesto a los combustibles se redujo 3% anual respecto al mismo periodo del año 2023, principalmente por la caída en la venta de gasolina en 0,4% anual para el período acumulado de enero a noviembre.

Perspectivas

¿Y hacia adelante? Ortiz estima un alza en el precio de los combustibles de consumo vehicular para lo que resta de enero, escenario que considera un precio del petróleo Brent entre US$ 79 y US$ 80 el barril y un tipo de cambio que fluctué en torno a los $ 1.000.

“El precio del petróleo ha aumentado por una demanda menos débil y factores estacionales y por factores geopolíticos. La tendencia al alza se mantendría hasta fines de enero y el precio tendería a estabilizarse en el corto plazo”, adelanta el economista.