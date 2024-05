Boric admite una “relación difícil” con el gran empresariado, pero apunta a generar confianzas y colaboración para el crecimiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric reconoció este jueves que su relación con el gran empresariado en estos dos años de gobierno ha sido “distante y difícil”, pero sostuvo que su ánimo es el de generar confianzas para construir colaboración público y privada que es lo que va a generar más crecimiento en Chile.

En el marco del lanzamiento del libro “Chile 2050: Un país, cuatro presidentes”, del director de Clapes UC, Felipe Larraín, el mandatario señaló que Chile puede crecer más y se revela ante los pronósticos que señalan que en la próxima década el crecimiento promedio sería de un 2%.

Planteó que “estoy convencido que Chile puede más y tenemos las condiciones para hacerlo. Eso requiere también mejorar el clima de confianza entre los diferentes actores” y reconoció que “nosotros no hemos tenido una relación fácil con el sector privado, lo sabe Karen Thal (que estaba presente en el salón)”.

Y agregó que “hemos tenido una relación más bien distante y difícil entre gobierno y el gran empresariado, pero estoy convencido y es necesario; y por eso mi discurso en la Enade apuntó en esa dirección, a mejorar esa relación, porque la colaboración público y privada es la que va a generar el crecimiento en Chile, pero para eso se requiere confianza y la confianza es un intangible que cuesta mucho construirlo”.

Enade 2024: Boric, su distancia con el líder de los empresarios y su guiño al tono conciliador de Karen Thal

El mandatario sostuvo que se requiere “mejorar las inversiones en Chile, porque la inversión extranjera viene mejorando hace tiempo y en nuestro gobierno ha crecido, pero la inversión nacional está estancada y para mejorarla se requiere una institucionalidad más robusta, pero también confianza que tenemos que generarla entre todos”.

Aseguró que Chile tiene mucho que aprender de sus expresidentes y de su historia “para pensar el futuro y no repetir errores del pasado. En Chile no podemos caer en mal de Adán, que Chile comienza con cada gobierno y eso mi generación en estos dos años lo hemos aprendido. Somos parte de una larga posta que hoy tiene desafíos y tremendas oportunidades, estoy optimista del futuro pero para que eso se concrete tenemos que ser capaces de fortalecer nuestras instituciones, y en particular, que quienes estamos en política seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

Mewes tras críticas de Boric: "La CPC no va a polemizar con el Presidente de la República"

Planteó que hay señales que dan esperanza como el haber logrado con las mesas del senado y la Cámara de Diputados un fast track en materias de pacto fiscal y seguridad, y recordó que el año pasado si bien hubo una baja en la calificación de riesgo de Chile por parte de Fitch “las razones fueron la falta de consenso político respecto a reformas importantes, por tanto, es relevante que seamos capaces de lograr ese consenso” en temas como pensiones y pacto fiscal.

El mandatario durante su discurso informó que en su agenda internacional después de la cuenta pública del 1 de junio “voy a Alemania donde vamos a firmar un acuerdo en relación con el litio”, y para el segundo semestre anunció que visitará Indonesia e India para abrir y profundizar lazos comerciales donde “el potencial es tremendo”.