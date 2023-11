Crispi reconoce ante comisión investigadora que supo del caso Democracia Viva nueve días antes de que se hiciera público

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, fue interrogado el lunes durante tres horas por la comisión investigadora del traspaso de recursos a fundaciones en la Cámara de Diputados, ante quienes afirmó que se enteró por medio de un rumor el 7 de junio de este año de la situación de posibles irregularidades Democracia Viva, nueve días antes de que el caso se difundiera en los medios y escalara a nivel nacional.

Crispi, que concurrió finalmente a la comisión luego de dos negativas, señalando que no era funcionario público, fue interrogado en su condición de exsubsecretario de Desarrollo Regional, cargo que ejerció entre marzo de 2022 y septiembre del mismo año.

Cabe señalar que el 16 de junio pasado, el medio regional de Antofagasta Timeline publicó convenios por $ 426 millones que Carlos Contreras, entonces militante de Revolución Democrática (RD) y secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, autorizó en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante de RD en esos días. El caso generó una crisis política que involucró al gobierno, renunciaron algunos seremis, Andrade y Contreras fueron expulsados de RD y la militancia de la diputada Pérez fue suspendida.

Crispi señaló la fecha en que tomó conocimiento de posibles irregularidades en los traspasos de fondos. “Como jefe de asesores tomé conocimiento de un rumor el día 7 de junio”, que le comunicó un integrante de su equipo de asesores y le pidió a la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que investigara el caso. El exSubdere precisó que la solicitud la hizo mediante un llamado telefónico, “no fue por escrito. Le dije (a la subsecretaria) que se investigue y se tomen las decisiones que se tienen que tomar donde corresponde” y que el presidente Boric tomó conocimiento el 16 de junio del caso.

Los cuestionamientos por la fundación ProCultura

Sobre su firma como Subdere del millonario proyecto de renovación de fachadas ejecutado por la fundación ProCultura en Antofagasta, que también ha sido cuestionado e investigado por la Fiscalía, señaló que firmó luego de la evaluación técnica. “Si yo no hubiera firmado habría estado en falta”, se defendió, y aclaró que Alberto Larraín (director de ProCultura) “no es conocido mío. Sobre la ‘manito’ de pintura, no es una manito de pintura. Acá hay un trabajo de muchos años, cuando hay una restauración patrimonial, uno se da cuenta de que no es una ‘manito’ de pintura”.

Sobre su rol y permanencia como jefe de asesores del mandatario, Crispi indicó que “quienes colaboramos con el Presidente desde el momento en que recibimos el llamado, desde ese momento nuestros cargos están siempre a su disposición” y que “si en algún momento el Presidente estima que entre sus colaboradores debe hacer un cambio, es su atribución y la ha ejecutado antes”.

Sumarios e investigaciones

Consultado sobre por qué no envió oficios o generó una investigación sumaria por eventuales irregularidades en los casos de traspasos de recursos públicos hacia fundaciones, el sociólogo dijo que “aquí entramos al tema del funcionario público. Yo no tengo firma para mandarle un oficio a un ministro. Cuando llegan cartas a La Moneda y se derivan oficios, no soy yo quien las firma, porque no tengo firma, menos podría hacer una investigación sumaria”.

Respecto a sus funciones actuales como jefe del Segundo Piso, el exsubsecretario dijo que “el Segundo Piso de la Presidencia, que pareciera ser una entelequia, no es tal, hay funciones” y recordó que desde 2018 se establece su funcionamiento.

“Han existido distintos segundos pisos, como el de (Cristián) Larroulet, donde se tomaban muchas decisiones, pero por instrucción de nuestro Presidente el Segundo Piso no cumple la misión de reemplazar a los ministros. Por ejemplo, la gestión de permisos involucra a ocho ministerios, cuando pone el Presidente como tarea el disminuir los plazos, nuestra labor es coordinar esa tarea”.

Como mensaje final a su declaración ante la comisión, señaló a los diputados que “he intentado construir un equilibrio que me permita no cruzar una línea, que es compartir la intimidad del Presidente de la República, espero que haya podido colaborar con los objetivos de la comisión, espero que mi presencia haya sido satisfactoria”.

Previamente, había señalado que “mi principal responsabilidad es con el Presidente, hay un espacio que cuidar de mantener cierta reserva, pero también es cierto que hay un caso que ha generado indignación a nivel nacional”, y que por eso asistió al Congreso.