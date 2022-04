¿Hay un punto de inflexión en igualdad de género en las empresas?: la visión de tres altas directivas

¿Hay un punto de inflexión en el tema de la equidad de género?, preguntó el moderador Hugo Benedetti, del ESE Business School de la U. de Los Andes, y en las respuestas de las tres altas ejecutivas que participaron en el encuentro online “Nuevas conversaciones en torno a la equidad de género: grandes empresas y emprendedores con un propósito común” no hubo un solo veredicto. Más bien abundaron las reflexiones.

“Me parece que sí hay un antes y un después en que hoy no hay dudas de que es un derecho de las mujeres tener las mismas oportunidades y de que la diversidad en los equipos es un aporte real”, afirmó Francisca Castro, directora de Antofagasta Minerals, quien estuvo en el panel junto a María Ignacia Jofré, fundadora de Clay y directora de FinteChile, y María Olvia Recart, directora de CAP y rectora de la U. Santo Tomás.

El webinar realizado este jueves es organizado por Formación Ejecutiva de DF, la agencia Vinculación y Scotiabank.

De acuerdo con el análisis de Francisca Castro, junto con ese cambio en la forma de entender la equidad de género, “las empresas están haciendo el trabajo de ir eliminando sesgos y, también, de ir mejorando procesos”.

Donde no ve tan claro este punto de inflexión es cuando el asunto se refiere a cómo conciliar la vida laboral con la familiar y personal. “Creo que todavía estamos lejos”, señaló. También estimó que “hay todo mundo fuera de la oficina y de la empresa que siento que no avanza al ritmo necesario y, peor aún, que no hay una conciencia del impacto que esto tiene en la inserción laboral de la mujer”.

María Olivia Recart recordó que “hay un montón de mujeres, que son la mayoría en nuestro país, que no tienen las mismas oportunidades”, y entonces, afirmó, “cuando preguntas si esto ha mejorado, yo digo que poco, y si miras la foto del mercado laboral, lo que ves es que las mujeres están en el área servicio, menos pagadas y que fueron las primeras que salieron por la pandemia”.

Planteó que, pese a que se ha avanzado, y en algunos casos, harto, “el sistema no está preparado para darle igualdad de oportunidad a las mujeres, hay un mundo entero de mujeres que son discriminadas por el sistema”.

Comentó que en las universidades por ejemplo hay más mujeres docentes y estudiantes y, sin embargo, las jefaturas son mayoría de hombres. De 46 universidad, sólo en cinco hay una rectora mujer y cuando ella asumió, había dos.

Sostuvo que un asunto importante en esto se relaciona con la persistencia de los sesgos inconscientes y, por eso, añadió, es muy importante la diversidad y la inclusión en los equipos. “Si uno tiene esas cosas presentes en su vida, uno puede avanzar”, comentó.

María Ignacia Jofré destacó la pandemia como un punto de inflexión importante por la digitalización de la sociedad, que fue “tremendamente forzada y a la que tuvimos que reaccionar rápido”, pero apuró el desarrollo del mundo FinTech, los trámites en línea, el teletrabajo. “El trabajo remoto ha permitido que mucha mujeres, no solamente porque tienen hijos, sino también porque viven en regiones o por otros motivos, pudieran acceder a fuentes laborales que antes no existían para ellas”, valoró.

También consideró que ha sido un avance el que hoy la foto de, por ejemplo, un directorio sin mujeres o con una sola, “no se ve tan bonita”. “Hay una conciencia cultural tremenda que hace elegir a más mujeres en posiciones de liderazgo”, resaltó.

Sí contó entre los desafíos aún pendientes impulsar que más mujeres estudien carreras afines al mundo digital.



Mira el encuentro completo en el video: