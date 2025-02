¿Qué barreras limitan que más mujeres trabajen hoy? La visión de los head hunters habla de factores conocidos

Próximos a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Panel Laboral UNAB constató que aún prevalecen en el país barreras para una mayor participación femenina en el mercado laboral.

Mientras entre aquellas que tienen entre 25 y 40 años la presencia es de 75,8%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en los hombres se empina a 90%.

La medición entre 30 head hunters locales que realiza el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, junto a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Alumni de la casa de estudios, mostró que la asignación cultural de los quehaceres del hogar o del cuidado de la familia y los excesos regulatorios que encarecen la contratación de las mujeres son elementos relaventes. De hecho, ambas obtuvieron una nota 4 en una escala de 1 a 5.

“La carga de trabajo no remunerado sigue recayendo mayormente en las mujeres (...) Además, la segregación ocupacional las concentra en sectores peor remunerados”, opinó la socia y directora ejecutiva de Global Jobs, Patricia Codecido.

Para el senior partner de Transearch Chile, Cristian Duarte, es importante tener en cuenta que “algunas normas legales -que pretenden proteger a la mujer y promover su empleabilidad- pueden impactar el nivel de costos laborales de las empresas desincentivando a la larga que las empresas, en particular las PYME, contraten más mujeres”.

Más flexibilidad y reentrenamiento

A la hora de pensar en incentivos para sumar mujeres, el 79% de los head hunters mencionó la flexibilidad horaria para aquellas con hijos pequeños o familiares dependientes, seguido de un 58% que aludió a incentivos fiscales para empresas que promuevan políticas de conciliación trabajo-familia. Un 42% se inclinó por subsidios estatales para el cuidado infantil y, en el mismo porcentaje, las licencias parentales compartidas.

Y si se trata de pensar en ideas para animar a aquellas mujeres ausentes por largos períodos del mercado laboral, la opción más seleccionada fueron los planes de reentrenamiento y actualización profesional (58%) y luego las mentorías con mujeres líderes y la flexibilidad en horario o teletrabajo (54%).

“Las competencias técnicas se pueden aprender fácilmente, el desafío es poder encontrar talento con las habilidades psicoemocionales que necesita la organización y eso no se pierde en un periodo fuera del mercado laboral”, indicó la gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com, María Jesús García Huidobro.

La medición también reveló visiones dispares sobre qué tan efectiva ha sido la Ley de 40 horas para conciliar la vida laboral y familiar, y por el impacto que tendría una eventual extensión del postnatal a un año en la participación laboral de la mujer.

Un 29% de los expertos respondió que la normativa no es suficiente, porque no aborda otras barreras estructurales como falta de redes de cuidado o flexibilidad real, mientras que el mismo porcentaje (29%) consideró que no es efectiva, pues genera costos adicionales para las empresas y podría limitar la contratación de ellas.

Ante la posibilidad de extender el postnatal a un año, el 50% de los head hunters sostuvo que reduciría la participación laboral femenina, prolongando las pausas laborales y dificultando la reinserción; un 33% consideró que subiría los costos para las empresas, afectando las decisiones de contratación de mujeres en edad fértil y un 17% que sería neutral.

