Salario mínimo: no avanzan las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición

Una difícil segunda jornada de tramitación enfrentó ayer el reajuste al salario, proyecto que está siendo analizado por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo.

En la ocasión, los senadores escucharon a representantes de las PYME, que se verían beneficiadas con uno de los elementos de la iniciativa del Ejecutivo, como es el subsidio de $ 22 mil por trabajador que gane el sueldo mínimo.

Pero tras estas exposiciones, entre las que se contó la del presidente del comercio detallista, Rafael Cumsille, el ambiente en la comisión no hizo más que empeorar. Ello, porque quienes se supone son los directamente beneficiados con los subsidios a las PYME estiman que el apoyo es insuficiente y que debería superar los $ 40 mil.

Esto fue un nuevo elemento que le dio sentido a la petición que los senadores opositores habían hecho el martes -y en la que insistieron este miércoles- respecto a subir el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Pese a la reiteración del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que el subsidio a las PYME para sobrellevar el reajuste del salario mínimo y el aporte compensatorio al valor de la Canasta Básica Familiar, son “una novedad”, la oposición no terminó de convencerse.

Hacia el término de la sesión, el presidente de la comisión unida, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma (UDI), les manifestó a los ministros presentes –del Trabajo, Jeannette Jara, y de Economía, Nicolás Grau, además de Marcel- que “no quedo optimista, quedo súper pesimista respecto de lo que se nos viene”.

Y subrayó: “Pensé que habría más flexibilidad (de parte del gobierno), pero no la veo”.

Y en términos mucho menos formales llegó a señalar muy gráficamente la situación de las negociaciones: “Estamos hasta las masas”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz Coke insistió en la necesidad de aumentar el subsidio a las Pymes, ante lo cual Marcel urgió a los senadores presentes a que “todos tenemos que ser responsablemente cuidadosos”. Y, a diferencia de la oposición sí vislumbró aspectos en los que se podría llegar a acuerdo, como podría ser avanzar en la cobertura de los apoyos, la extensión temporal de los beneficios, la cobertura del subsidio familiar e, incluso, no descartó que el IMG pudiera ser objeto de indicaciones.

No obstante, aclaró directamente que los aspectos estructurales de la propuesta del gobierno no serían modificados, en referencia al reajuste del salario mínimo, el aporte compensatorio a la canasta básica y el subsidio a las Pymes, advirtiendo que “el Ejecutivo no está en condiciones de dar esa discusión”.