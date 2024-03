¿75 o 100 puntos base en abril? La duda que se instaló en el mercado tras el IPC de febrero

A raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que presentó un alza mensual de 0,6%, con la serie empalmada ubicándose en 4,5% y la serie referencial en 3,6%, en el mercado se instaló el debate sobre la intensidad con la que el Banco Central debe recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en abril. Mientras que previo al dato la gran mayoría se inclinaba por la opción de una baja de 100 puntos base, ahora, algunos como el gerente de macroeconomía de Inversiones Security, César Guzmán, llaman a moderar la intensidad. Otros, como la economista principal de Bci Estudios, Francisca Pérez, siguen apostando por 100 pb.

Francisca Pérez, economista principal de Bci

“Tal como subió rápido para tener un efecto sobre la economía, debe bajar rápido”

La experta dice que siguen esperando un recorte de la tasa de 100 puntos base.

- ¿Por qué el Banco Central debería perseverar con una baja de 100 puntos en la reunión de abril?

- El panorama no está fácil, especialmente cuando los últimos datos de inflación han sido mayores a los esperados y el tipo de cambio se encuentra fuertemente desalineado de fundamentales. Pero es la mirada de mediano plazo lo que debe primar, y en ese caso, se observa que la economía tiene las brechas de crecimiento cerradas o incluso negativas, las expectativas de inflación ancladas y la tendencia inflacionaria es a la baja. Es por esto que la tasa debe bajar y, tal como subió rápido para tener un rápido efecto sobre la economía y la demanda interna, debe bajar rápido.

- ¿El IPC de febrero no es un argumento para desacelerar el ritmo de recortes?

- Es una de las variables que hay que tomar en cuenta y claramente tiene un peso relevante, pero en este momento son la tendencia inflacionaria y el impacto de tasas tan altas por períodos prolongados sobre la demanda interna lo que debería primar (...) Si no se baja la tasa de manera significativa, podría ocurrir que la demanda interna se frene más allá de lo deseado y eso lleve a la inflación por debajo del 3%.

- ¿Y el dólar?

- El tipo de cambio es la variable de ajuste de nuestra economía y es la variable que absorbe los shocks. Eso es lo que ha estado ocurriendo y está absorbiendo las expectativas de tasas, de mayor deuda local, de diferencial de tasas con Estados Unidos, de flujos de extranjeros. Ir en contra de eso sería muy costoso.

- ¿Ven riesgos en alterar la trayectoria de la TPM? El mercado parecía tener internalizado los 100 puntos en abril hasta antes de IPC…

- Más allá de si en abril son 100 puntos base o 75, lo importante es el punto de llegada y el momento. El Banco Central en enero dijo que la tasa iba a llegar a su nivel neutral de 4% en el segundo semestre y, dada la actual coyuntura, eso podría ser más tarde que temprano. Incluso, el mercado estuvo apuntando durante un tiempo a que la TPM llegaba a 4% este año, pero hoy se encuentra en 4,5%, esto es más riesgoso, ya que cambia la composición de la curva de tasas de interés y afecta en la transmisión de la política monetaria.

- Y los recortes siguientes, ¿debieran ser más graduales?

- Esperamos que el ciclo de recortes vaya disminuyendo en magnitud.

- ¿En cuánto cerraría el año la TPM?

- A fin de año debería ubicarse entre 4,25% y 4%.

- ¿Existe un riesgo de sobreajuste?

- Por el momento, no. Si hay algo es que la presión por el mercado es solamente llegar a su tasa neutral, no más abajo.