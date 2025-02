Bitran: “La transferencia adicional de recursos de Corfo por más de US$ 1.000 millones en estos dos años es un tema preocupante”

“La transferencia adicional de recursos de Corfo por más de US$ 1.000 millones en estos dos años, que reducen significativamente el patrimonio de Corfo, es un tema preocupante”. Así lo afirmó el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, quien en la red Linkedin se explayó a propósito del revuelo que está causando un reportaje publicado por The Clinic sobre traspasos “desconocidos” por más de US$ 3 mil millones en 2023, lo que fue desestimado por el Gobierno.

Bitran afirmó que estos traspasos se han realizado en las cuatro últimas administraciones por montos diferentes, por determinación del Ministerio de Hacienda, “afectando en el mediano plazo la capacidad de Corfo de cumplir con su rol de promover inversión e innovación a través de diversos instrumentos financieros”.

Aquí mencionó las Garantías a financiamiento PYME o proyectos de tecnologías limpias, capital de riesgo, líneas de financiamiento a la PYME, “todos los cuales requieren una institución capitalizada”, dijo.

En este contexto, insistió en que el rol que cumple la Corfo “es muy relevante para abordar los desafíos de desarrollo empresarial sostenible de Chile. Se requiere generar una institucionalidad especial para garantizar que esta función de financiamiento del desarrollo no se vea afectada por decisiones unilaterales del Ministerio de Hacienda. El 2017 propusimos la creación de una filial financiera y no vio la luz”.

Al respecto, recordó que “felizmente la Cámara de Diputados ya aprobó en diciembre del 2024 la creación de una filial de Corfo, AFIDE, Agencia de Financiamiento e inversión para el desarrollo. Es fundamental que esta filial tenga una adecuada base de capital, para asegurar la continuidad de esta importante función pública y evitar que se siga retirando patrimonio de Corfo, para suplir déficit fiscal no programado”.

Corresponde traspaso

De todas formas, Bitran sostuvo que corresponde el traspaso a las arcas fiscales de los ingresos de los contratos del litio que recibió Corfo el 2022 y 2023, pues se trata de tributación a rentas sobre normales del recurso natural que le pertenece a la nación toda.

Por tanto, los más de US$ 2 mil millones extraordinarios que recibió la Corfo por aumento del precio del litio correspondía que se transfirieran a la Dipres.

No obstante, mencionó que el recurso está en la región de Antofagasta y, al ser no renovable, “la región tiene derecho a una mayor participación de la renta y su reinversión en mejorar las perspectivas de desarrollo regional futura. El 2016 y 2017 se estableció en los contratos con Albemarle y SQM, que una parte de los recursos del litio fueran directamente a la región (gobierno regional y municipalidades), a las comunidades indígenas y al desarrollo de producción limpia principalmente en el norte. Estos recursos son intocables por el Estado, a menos que se cambien los contratos o se reduzca el aporte fiscal normal a las entidades regionales para tratar de anular el tratamiento diferencial que en justicia les corresponde”.