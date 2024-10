Caída de los combustibles lleva al Fisco a recaudar más de US$ 46 millones en impuesto específico en el tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El valor de los combustibles han entregado un inesperado respiro a los bolsillos de los chilenos en las últimas semanas, lo que en parte ayudará a compensar la fuerte alza esperada para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, cuando ya se refleje un nuevo incremento en los valores de las tarifas eléctricas.

Un ejemplo de aquello: desde las Fiestas Patrias aproximadamente que las gasolinas comenzaron a bajar de precio, mientras que la semana pasada se materializó una nueva reducción: de $ 12,9 por litro para la gasolina de 93 octanos y de $ 23,2 por litro para la de 97. El precio del diésel se redujo $ 2,3 por litro y el gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular lo hizo en $ 1,8 por litro. El kerosene, por el contrario, incrementó su valor en $ 56,6 por litro, informó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

En períodos de aumento de los valores de la energía, el Estado chileno tiene a disposición instrumentos para atenuar el ciclo. El principal es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que reduce el impuesto específico a las gasolinas cuando se incrementa el valor del petróleo y el dólar en el exterior, y lo aumenta en el caso contrario.

Un informe elaborado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) calcula que en el tercer trimestre el mecanismo revirtió la tendencia de la primera parte del año y retomó la recaudación del impuesto específico, amén de la caída que ha mostrado el valor de las gasolinas en el período julio-septiembre.

Así, el reporte del economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, calcula que en el cuarto se han recaudado más de US$ 46 millones en gravámenes a los combustibles, lo que contrasta con los subsidios entregados por US$ 113 millones en la primera parte del año, cuando aumentaron los valores. De esta manera, en lo que va del año, el Fisco ha entregado subvenciones netas a la energía por US$ 67 millones.

"El precio de venta al público de combustibles de consumo vehicular en Chile en 2024 alcanzó su mayor nivel en mayo, para posteriormente reducirse en el margen en los meses siguientes. Así, para fines de septiembre el precio fue similar a lo observado en enero de este año", explica el economista.

Perspectivas

La estimación solo incluye el impacto fiscal asociado al consumo vehicular de gasolina y diésel. Por lo tanto, no contempla el crédito de IVA del diésel y la recuperación del impuesto al petróleo del diésel de transporte de carga.

Ortiz explica que el precio de los combustibles por fundamentales -es decir, el valor sin incluir la operación del Mepco- ha tendido a reducirse durante el tercer trimestre, explicado principalmente por la caída del precio del petróleo Brent en el mercado internacional, "donde una mayor oferta de crudo junto con perspectivas de una demanda más débil ha presionado el precio a la baja". A este hecho se suma la apreciación del tipo de cambio en lo más reciente.

Asimismo, el funcionamiento del Mepco ha tenido incidencia en las cuentas fiscales. Muestra de ello es que la recaudación del impuesto específico se ha reducido un 22,3% entre enero y agosto respecto al mismo lapso del año anterior.

"Este menor recaudo obedece al impacto del costo fiscal de la operación del Mepco durante 2024 frente al recaudo neto (US$ 240 millones) en el mismo periodo del año pasado, y a la reducción de la venta de gasolina en un 1,3% anual en el periodo acumulado de enero a agosto", explica el economista.

Hacia inicios de noviembre, el reporta estima que continuará la caída en el precio de los combustibles, pero atenuándose respecto a la tendencia previa. Este escenario considera un precio del petróleo Brent en torno a los US$ 75 el barril y un tipo de cambio que fluctué entre los $ 940 a $ 930.

"El precio del petróleo se ha reducido en el margen, explicado por un menor riesgo geopolítico y por el comportamiento de sus fundamentales. La tendencia a la baja del precio está pronta a finalizar, es decir el precio tendera a estabilizarse en el corto plazo", anticipa el especialista.