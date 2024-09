Chile amplía su saldo comercial en agosto en medio de nueva alza de exportaciones y un tropezón de las importaciones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Dos caras bien marcadas mostró el comercio exterior chileno durante agosto, según las cifras publicadas este lunes por el Banco Central. Mientras las exportaciones sumaron un nuevo mes de alzas -aunque leve, las importaciones sucumbieron a una caída, lo que finalmente se tradujo en que saldo comercial llegara a US$ 1.132 millones, que contrasta con los US$ 482 millones de hace un año.

Los envíos al extranjero escalaron 1,4% frente al octavo mes de 2023 para llegar a US$ 8.012 millones, favorecidas especialmente por el cobre, cuyo valor ha tendido a sostenerse sobre los US$ 4 la libra en el mercado internacional. Estas ventas, muy impulsadas por el salto en el segmento de los concentrados, subieron 18,9% en el período hasta US$ 4.271 millones.

El rubro agropecuario-silvícola y pesquero, muy distante en términos de monto, también marcó un aumento en 12 meses, el que alcanzó a 6,1% para escalar a US$ 374 millones.

Determinante en este avance fue el alza de 5% por el lado de la fruta, en cuyo grupo destacaron los envíos de pera, manzana y paltas.

También hubo un incremento notorio en el caso de la pesca extractiva.

La excepción fueron las exportaciones industriales, que cayeron 7,8% para situarse en US$ 2.930 millones, arrastrados por números rojos especialmente entre los alimentos y, al interior de estos, de los salmones.

Estos descensos no lograron ser contrarrestados por alzas protagonizadas en el caso de las ventas al exterior de bebidas y celulosa, otros dos segmentos relevantes.

El consumo se ajusta

En contraste con lo ocurrido con las exportaciones, las importaciones retrocedieron 7,3% en agosto frente al mismo período del año pasado, para ubicarse en US$ 6.879 millones.

Aquí el ajuste se dio en los distintos componentes que detalla la información del ente emisor.

Las compras desde el extranjero de bienes de consumo también cayeron 7,3% hasta US$ 2.023 millones, muy afectados por menos interés en traer al país autos, teléfonos, computadores y vestuario.

Los bienes intermedios también se unieron a las bajas, que fue de 3,5%, para llegar a US$ 4.014 millones. En este rubro sobresalió la menor internación de productos energéticos.

Inquietante, las adquisiciones de bienes de capital -que dan señales de lo que podría estar ocurriendo con la inversión en el país- disminuyeron 10,8% hasta US$ 1.419 millones. Este resultado implica que ya son casi dos años de números rojos, los que partieron precisamente en septiembre de 2022.

Camiones y vehículos de carga, además de buses, fueron protagonistas de las bajas en el último mes.