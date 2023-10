Chile emite bonos soberanos por más de US$900 millones para financiar iniciativas de sostenibilidad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Gobierno de Chile sale a los mercados de deuda.

Según informó esta tarde el Ministerio de Hacienda, el Fisco realizó una nueva emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB, por su sigla en inglés), por un monto superior a los US$ 900 millones y que, según Teatinos 120, tuvo un alto interés de parte de los inversionistas tanto locales como extranjeros.

La colocación fue un hito, al ser la primera denominada en unidad de fomento (UF) a través de la modalidad bookbuilding -o libro de órdenes-. La operación se realizó por 24 millones de UF (US$ 927 millones, aproximadamente) con una alta demanda que alcanzó los 76 millones de UF en su punto máximo, 3,2 veces el monto colocado, reportó la cartera.

"El alto interés se vio reforzado por la diversificación de los inversionistas que provenían de 58 cuentas de inversionistas nacionales, de Europa y del continente americano", agregaron en el ministerio liderado por Mario Marcel.

Compromisos a financiar

La fecha de vencimiento del nuevo bono SLB en UF es el primero de octubre de 2039 con un cupón de UF+3,4%, el cual podría estar eventualmente sujeto a incrementos en el futuro, en base al cumplimiento o no por parte de Chile de dos objetivos.

El primero se relaciona con el cumplimiento de forma copulativa de dos objetivos comprometidos por Chile en la Contribución Nacional Determinada bajo el Acuerdo de Paris: alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero ("GEI") de 95 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono antes del 31 de diciembre de 2030, y alcanzar un presupuesto máximo de GEI de 1.100 MtCO2e entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2030.

El segundo objetivo se refiere al hecho de alcanzar una participación promedio de al menos 40% de mujeres respecto del total de las posiciones en los directorios de las sociedades declarantes y sujetas a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al 30 de diciembre de 2031.

En caso de no cumplimiento de algunas de estas metas, la estructura contempla un incremento del cupón equivalente a 0,075% anual por objetivo no alcanzado, a partir del pago a realizar el primero de octubre de 2034, y hasta el vencimiento.

El ministro Marcel destacó los resultados y el compromiso del país en expandir el stock de bonos con características sostenibles incluyendo instrumentos en moneda local, además de crear benchmarks ahora en la curva en UF, abriendo este mercado a inversionistas extranjeros.

"Para el ministerio es importante que las emisiones soberanas cumplan con el propósito de allegar recursos de forma oportuna, innovando para conseguir mejoras en las condiciones de financiamiento, incrementando y diversificando la base de inversionistas, apoyando así la profundidad del mercado financiero doméstico, y manteniendo el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social", señaló el ministro.

Esta operación se suma a las realizadas a fines de junio y mediados de julio, en los mercados de dólar, euro y peso, por US$ 5.250 millones aproximadamente, que incluyeron por primera vez un indicador asociado a igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, siendo pioneros en el mundo en asumir estos compromisos en una transacción de este tipo.

Considerando la operación de hoy, se ha emitido aproximadamente US$ 44.500 millones en bonos temáticos desde 2019, de los cuales US$ 21.000 millones son bonos sociales, US$ 9.500 millones son SLB, US$ 7.400 millones son bonos verdes y US$ 6.500 millones son bonos sustentables. Con esta emisión, los bonos temáticos representan el 35% de la deuda pública, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

La Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda contó con la asesoría de los bancos colocadores BofA Securities, Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities y JPMorgan Securities LLC, así como de los estudios legales Linklaters en Estados Unidos y Morales y Besa en Chile.