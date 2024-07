Crecer 2% "no es un despegue" y referencias a "Intensamente": el duro análisis de Sergio Urzúa sobre la economía chilena

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

¿Cómo volver a crecer? Esa fue la interrogante que plantearon desde LarrainVial Asset Management en su seminario “Retomando la Ruta del Crecimiento”, realizado este miércoles.

Uno de los invitados a responder dicha pregunta fue el economista, profesor de la Universidad de Maryland e investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), Sergio Urzúa. En una presentación de 20 minutos, entregó su diagnóstico sobre la “farra” de Chile en los últimos años ante un salón lleno en el Hotel W.

Urzúa partió señalando que Chile solía ser un ejemplo en materia de crecimiento no solo para América Latina, sino también para el mundo. “Es que el relato era épico: Chile era el jaguar de la región y estaba en camino al desarrollo. Era el primer país sudamericano con real chance de alcanzar el desarrollo”, mencionó.

“Entre el 2004 y el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Chile creció en total un 37%. Desde ahí hasta el 2025, vamos haber crecido solamente un 8,9% el ingreso per cápita”, calculó el economista.

El profesor de la Universidad de Maryland aseguró que los últimos 30 años “fueron muy buenos, pero nos faltó”, y planteó como uno de los culpables el hecho de que “ha habido un deterioro institucional importante”.

“Aquí hay una responsabilidad política evidente. Esto no es circunstancial. Esto no fue espontáneo. Esto fue a raíz de decisiones políticas. No le echen la culpa al modelo”, lanzó el economista.

Y sumó que “esto el mercado lo tiene súper claro. Las clasificadoras de riesgo hace rato ya vienen diciendo ‘ojo que Chile tiene un problema”.

El investigador de Clapes UC utilizó la película "Intensamente" como una metáfora de lo que le ocurre a Chile: “Nosotros teníamos un relato épico que estaba de la mano de la lógica de la alegría ya viene, que fue el ancla conceptual de esos 30 años. Entonces en la película está Alegría, que es como este país joven, donde las oportunidades son infinitas, pero cuando uno entra a la pubertad o la adolescencia tiene este problema que empieza a haber ansiedad y es un desastre”.

“Yo tengo la sensación que Ansiedad es lo que le jugó en contra a Chile durante este período. Pasamos de ser el jaguar a un oso polar con un cambio de mentalidad gigantesco”, agregó Urzúa, y apuntó al ausentismo laboral, la mala gestión, y ciertos grados de improvisación, entre otros.

Y planteó que en Chile se han realizado reformas tributarias silenciosas, como por ejemplo el gravamen al capital humano, o el crimen como impuesto.

La receta hacia adelante

Para Urzúa, dentro de las medidas que se deben tomar para retomar la senda de crecimiento, lo primero es “hacer la pérdida”.

“Hay mucha gente que todavía sigue creyendo que esta cuestión está más o menos asegurada, alegrémonos del 2% de crecimiento. Yo creo que no”, sumó.

“2% después de haber crecido cero no es despegue. No, no nos saquemos la suerte entre gitanos”, lanzó el académico.

“Yo creo que tenemos que hacer cosas en inversión que son importantes; en empleo, el mercado laboral está complicado hace harto tiempo y no nos hemos querido dar cuenta de la situación; y en educación para qué decir”, diagnosticó el economista.

Y emplazó a los jóvenes a sumarse al desafío de hacer crecer a Chile, y a preguntarse “¿Por qué voy a aceptar que la calidad de vida, mi calidad de vida y mis expectativas van a ser peores que las de la generación anterior?”