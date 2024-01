Dos mujeres encabezan ahora el Consejo del Banco Central: Stephany Griffith-Jones es designada como nueva vicepresidenta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este jueves, el Consejo del Banco Central designó -de forma unánime- a Stephany Griffith-Jones como nueva vicepresidenta de la entidad, en reemplazo de Pablo García, quien dejó el ente autónomo este lunes luego de diez años en el Consejo.

Griffith-Jones ejercerá su nuevo cargo desde hoy 25 de enero de 2024 hasta el 24 de diciembre de 2025, fecha en que finaliza su período como consejera del instituto emisor. Cabe recordar que la economista estadounidense es miembro del Consejo desde marzo de 2022, luego de que el Senado aprobara la nominación realizada por el entonces presidente, Sebastián Piñera, para completar el período del hoy ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la entidad.



La nueva vicepresidenta es economista de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge. En adición, es profesora emérita del Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex; investigadora asociada del Overseas Development Institute de Londres; e investigadora no residente del Center for Global Development en Washington DC.

Antes de integrarse al Consejo del ente autónomo, fue directora de mercados financieros de la Iniciativa para el Diálogo de Política Económica de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Asimismo, fue miembro distinguido de la Climateworks Foundation de California.