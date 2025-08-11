Cristóbal Gamboni se une a la CPC como nuevo director de Políticas Públicas

El economista, exBanco Central y Hacienda, llega en reemplazo de Javier Irarrázaval, quien asumió recientemente como gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile.

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) informó esta tarde que el asesor senior de la presidencia del Banco Central, Cristóbal Gamboni, se incorporará el próximo 18 de agosto al gremio empresarial como su nuevo director de Políticas Públicas.

Su aterrizaje se da en reemplazo de Javier Irarrázaval, quien asumió recientemente como gerente de Asuntos Corporativos de la Asociación de Aseguradores de Chile.

Gamboni es economista de la Universidad de Chile y antes de desempeñarse en el ente rector fue economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la UDP y economista senior en BBVA Research.

También fue coordinador Macroeconómico y de Finanzas Internacionales en el Ministerio de Hacienda entre 2021 y 2022, además de su paso por la Dirección de Presupuesto (Dipres) entre 2019 y 2021 como jefe de departamento de Estudios, jefe del departamento de Proyecciones Fiscales, coordinador y analista del Área Macro del Departamento de Estudios.