El Mepco recaudó casi US$ 200 millones en impuestos el año pasado ante la baja de los combustibles

El 2023 fue un año de cierta normalización para el precio de los combustibles en Chile, luego de los aumentos históricos registrados el año previo, al alero de los efectos macroeconómicos de la invasión rusa en Ucrania.

Muestra de lo anterior es que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) revirtió la tendencia del 2022, cuando entregó millonarios subsidios para contener el alza del valor de la gasolina en nuestro país.

Según un análisis elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), el año pasado el Mepco generó una recaudación neta de US$ 196 millones, producto del aumento del impuesto específico a los combustibles.

La lógica del Mepco es reducir transitoriamente el gravamen cuando los valores de la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) aumentan en el mercado local, y subir el impuesto cuando el precio de la energía cae.

En 2022, en cambio, el instrumento había entregado subsidios para suavizar el alza de los combustibles por US$ 2.630 millones.

El documento, elaborado por los investigadores Luis Gonzales e Isidora Lara, calcula que de las 52 semanas del año, el Mepco entregó subsidio a los combustibles en 26 y 16 semanas para la gasolina y el diésel, respectivamente, ambos menores al promedio histórico de 34 y 37 semanas, respectivamente, mientras que en las rentas semanas se produjo recaudación del impuesto específico.

Según Gonzales y Lara, en 2023 existieron tres momentos relevantes a lo largo del año para la recaudación.

El primero, desde inicios del año hasta julio, con un escenario de bajas en los precios de los combustibles y, por tanto, una recaudación adicional por US$ 529 millones. El segundo momento se produjo entre fines de julio y octubre, cuando se gastaron US$ 382 millones en subsidios. Por último, el tercer hito se produjo entre noviembre y diciembre, con una nueva baja en los precios que llevo a una recaudación de US$ 49 millones.

Todo esto totaliza una recaudación neta en 2023 de US$ 196 millones, calcula Clapes UC.

"El impuesto específico a los combustibles depende del precio internacional de petróleo, el tipo de cambio y el acumulado de los traspasos de precios, ya sea a la alza o baja, los cuales determinan la información para definir los precios al consumidor final. A finales de 2023, se observa que el componente variable del impuesto específico comienza nuevamente una tendencia al alza", complementa el análisis.

Perspectivas para este año

El análisis de Clapes UC anticipa una reducción en el impacto del precio de la energía en los bolsillos de los chilenos, lo que ya se ha estado reflejando en los valores de la energía, gasolina, diésel, GLP, electricidad y parafina.

"La transición a la energía limpia está generando nuevas superpotencias verdes y rediseñando el mapa de los recursos energéticos. El litio, el cobre y el níquel importan mucho más, mientras que el petróleo y el gas, además de las regiones que dominan su oferta, importan menos. La competencia por los recursos verdes está remodelando la geopolítica y el comercio, y generando algunos ganadores y perdedores inesperados", sostienen Gonzales y Lara.

De hecho, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció el pasado 17 de enero que el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos bajaría $1,8 y $2,3 por litro a partir de dicha semana, respectivamente. El precio del diésel caería $12 por litro. En tanto, para el GLP de uso vehicular se calculaba un aumento de $ 3 por litro.