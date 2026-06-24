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“Es una señal de certeza jurídica para el inversionista”: grandes empresarios defienden la invariabilidad tributaria y valoran propuesta de Quiroz

La multigremial sostuvo una reunión con el Presidente Kast este miércoles.

Por: José Vásquez

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 15:15 hrs.

cpc Hacienda Kast empresarios reforma tributaria
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

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