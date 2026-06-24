“Es una señal de certeza jurídica para el inversionista”: grandes empresarios defienden la invariabilidad tributaria y valoran propuesta de Quiroz

Cerca de las 11 de la mañana de este miércoles llegaron hasta el Palacio de La Moneda los presidentes de rama de la Confederación para la Producción y del Comercio (CPC). Fueron recibidos por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en una reunión que abordó temáticas sobre el mercado laboral y dinamismo económico.

La reunión -de carácter protocolar- se prolongó por cerca de dos horas. A su salida, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que estaban “muy contentos de haber podido tener esta conversación extendida con el Presidente”.

Sobre los temas tratados en la reunión con el mandatario, Jiménez aseguró que “el tema principal de la conversación es el mercado laboral, cómo retomar mayor dinamismo económico y cómo con eso también ir generando una situación laboral que revierta la debilidad que hemos visto en los últimos más de tres años”.

Según la presidenta de la CPC, durante la reunión imperó además un tono propositivo, con “ideas y propuestas”, por lo que recalcó que como gremio empresarial abandonaron el palacio “muy contentos y agradecidos” con el mandatario.

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“Parámetros discutibles”

Consultada por la propuesta del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de modificar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, junto a una prima del 1,5% de las empresas extranjeras para acceder al beneficio, sumado a una baja del impuesto corporativo al 22%, Jiménez aseguró que desde la CPC siempre dijeron “que los parámetros de esa invariabilidad eran perfectamente discutibles”.

Asimismo, aseguró que la invariabilidad es una señal de “certeza jurídica para el inversionista, ya no solo extranjero como era con el DL600, sino que para todos los inversionistas nacionales y extranjeros”.

En esa línea, mencionó que los cambios “son parte de la negociación parlamentaria” y que le parece “muy bien que haya la flexibilidad de acordar aquellos parámetros que les parezcan más razonables”, siempre y cuando se mantenga el proyecto, que es según ella “una señal muy importante para los inversionistas y para poder atraer mayores mayor cantidad de proyectos de inversión”.

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“Nueva deuda”

La representante gremial se refirió, además, al visto bueno de la comisión de Hacienda del Senado, que aprobó una autorización adicional de US$ 6.200 millones de endeudamiento del sector público para este año.

Para Jiménez, la discusión que se da hoy en la Cámara Alta responde a la situación de “las últimas dos décadas, donde hemos tenido déficits fiscales y eso ha ido abultando la deuda pública”.

Asimismo, comentó que el hecho de estar cerca de la deuda máxima prudente (del 45% del PIB) “obliga a tomar decisiones decididas en materia de ajuste de gasto y de buscar aquellos espacios donde hay duplicaciones de gasto, donde se gasta (…) para que de alguna manera se vuelva una convergencia fiscal”.