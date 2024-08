Gabinete con foco en el crecimiento identifica cartera de 181 proyectos de inversión para impulsar a lo largo del país

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El gabinete procrecimiento y empleo del Gobierno ya arrojó sus primeros resultados. Tras 15 encuentros desarrollados en las regiones del país, a excepción de la Metropolitana, la instancia avanzó en identificar permisos sectoriales que están afectando a unos 181 proyectos de inversión, los cuales involucran un monto de US$ 67.162 millones.

Esto implicó comprometer un total de 414 gestiones ante unos 25 servicios. También se contabilizaron 75 iniciativas con algún grado de progreso en alguna dimensión con respecto a su situación inicial.

Sobre el total de proyectos, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que fueron revisados “porque tenían alguna dificultad en materia del tiempo que se estaba demorando de un permiso sectorial”.

Según describió, la gran mayoría de los permisos sectoriales ocurren después de la resolución ambiental, por lo que “muchos de estos proyectos, en la medida en que se resuelvan estas autorizaciones, pueden partir sus inversiones en cuestión de meses y, por eso, que el foco de este trabajo ha estado en los efectos que puedan existir durante 2024 y también durante 2025”.

Por región, es Antofagasta la que lidera con la mayor cantidad de proyectos revisados, los que llegan a 83, que se traducen en US$ 32.444 millones y alcanzan el 48% del monto total nacional.

Le sigue Magallanes con el 29% del total, equivalentes a nueve proyectos y US$ 19.270 millones. En este caso destacan distintos proyectos catastrados con inversiones relacionados a la industria del Hidrógeno Verde.

Al contrario, las regiones con menores montos de inversión fueron Aysén (US$ 43 millones), Maule (US$ 54 millones) y Ñuble (US$ 180 millones).

Sectores líderes

Por tipología de obras, los principales sectores productivos fueron energía y minería en cuanto a inversiones.

En el caso energético, este fue el que tuvo un mayor número de proyectos con 82 iniciativas y volumen de inversión de US$ 41.589 millones.

En monto, lideraron los relacionados con el hidrógeno verde (US$ 26.930 millones) y fotovoltaicos (US$ 7.177 millones).

Mientras que en minería se contabilizaron 16 iniciativas por US$ 15.333 millones, mayoritariamente relacionados a las tipologías de cobre (US$ 12.275 millones) y litio (US$ 1.500 millones).

Otros rubros, como la industria, contaron con 16 proyectos revisados por US$ 862 millones, con énfasis en la piscicultura. En infraestructura fueron 18 proyectos por US$ 8.868 millones, enfocados en construcción de desaladoras multipropósitos; desaladoras mineras e infraestructura portuaria.

La menor inversión total fue en el ámbito inmobiliario con 49 proyectos por US$ 510 millones, aunque se dieron numerosos proyectos de subsidio de integración social para primera vivienda.