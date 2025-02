Grau descarta irregularidades en traspasos de Corfo a Hacienda y afirma que no hubo daño patrimonial ni fiscal

El ministro de Economía afirmó que “la venta de esos activos financieros fue una venta paulatina para que no hubiera ningún perjuicio para Corfo y eso fue parte del trabajo que se hizo con Dipres”.

“La polémica que ha existido por estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial”, sostuvo el ministro de Economía, Nicolás Grau, al abordar la mañana de este miércoles la controversia generada por recursos que la Corporación de Fomento a la Producción hizo llegar al Ministerio de Hacienda por alrededor de US$ 3.500 millones en 2023, según consignó un reportaje de The Clinic.

En el artículo señaló que como parte de ese monto, hubo una transferencia por US$ 1.500 millones obtenidos a través de la venta de activos financieros de Corfo.

Antes de ingresar a una reunión en La Moneda, el secretario de Estado salió a aclarar lo sucedido indicando que los traspasos “han sido de forma regular y transparente, a las actas se puede acceder y además todo esto ha sido parte de la discusión presupuestaria”.

Explicó que “lo que probablemente genera cierta duda y sorpresa -pero es simple de aclarar- es que durante 2023 y 2022 el traspaso de Corfo al Tesoro fueron por montos más grandes. Esto ocurre porque había un precio muy alto del litio y había ingresos muy altos que llegaron a Corfo y, por tanto, era natural que Hacienda buscara utilizar esos recursos para poder responder a las necesidades del país”.

Grau señaló que “algunos han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo, eso tampoco es estrictamente cierto. Si uno toma el patrimonio de Corfo que existía cuando nosotros asumimos el Gobierno es básicamente el mismo que existe actualmente, porque se sacaron los recursos que se generaron extraordinariamente por el precio del litio… No hay un deterioro en el patrimonio de Corfo”.

Recordó que el Ejecutivo desde 2024 creó una regla fiscal de cómo gastar los ingresos extraordinarios del litio, de forma tal que en los años sucesivos si hay ingresos por sobre lo esperado "una parte se guarda y no se gasta todo”.

Grau enfatizó que el patrimonio en activos financieros de Corfo estaba en torno a los US$ 160 millones al partir la actual administración y al final de 2024 es de US$ 1.500 millones. "Por lo tanto, también en ese caso ha habido un aumento sustantivo", dijo y añadió que es normal que, cuando se tienen recursos, se compren activos "para que esa plata rinda en el corto plazo, y cuando hay que vender se venden, no hay ninguna anomalía en aquello”.

Detalló que “la venta de esos activos fue una venta paulatina para que no hubiera ningún perjuicio para Corfo y eso fue parte del trabajo que se hizo entre Dipres y Corfo para evitar problemas”.

Frente a las criticas de la oposición, sostuvo que “he visto personas con un rol de liderazgo en la oposición que han dicho que apropósito de estos recursos se gastó más de lo comprometido, eso no es cierto. En 2023 hubo un compromiso de gasto y de regla fiscal que se cumplió, tal vez es una estrategia para desinformar, pero el llamado es a discutir estos temas con seriedad, sobre todo en las personas que entienden de este tema y saben que no hay nada irregular”.

Y sobre los cuestionamientos de la candidata presidencial Evelyn Matthei sobre daño al patrimonio fiscal, señaló que “se basan en desinformación, si la candidata quiere esa información se la puedo mandar, el patrimonio de Corfo hoy es similar al de cuando ingresamos al Gobierno y si uno se centra en el patrimonio de los activos financieros es básicamente 10 veces el valor que se tenía al inicio del Gobierno. Le pido que revisen mejor los datos”.