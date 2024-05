Grau intensifica gestiones y se abre a cambios para lograr apoyo al servicio que crea proyecto de permisos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el propósito de iniciar la votación en particular del proyecto de ley que busca reducir en un 30% los tiempos para la tramitación y obtención de permisos sectoriales -que anteceden a iniciativas de inversión en el país- está citada para este jueves, entre las 17:00 horas y 20:00 horas, la comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

El texto, pese a ser parte del fast track económico definido entre el Gobierno y los representantes del Congreso, no logró comenzar a ser votado hace dos semanas por falta de acuerdo con la oposición en el punto referido a la creación de un nuevo servicio que plantea la iniciativa. Así, se optó por postergar hasta esta semana los pronunciamientos, tiempo en el cual el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha intensificado las gestiones con parlamentarios y asesores de Chile Vamos para lograr los apoyos necesarios para avanzar.

El punto en cuestión es el surgimiento de ese servicio público que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, que tendrá por función promover y velar por el cumplimiento de las normas de tramitación y coordinar y guiar a los servicios, tanto en sus procesos de tramitación como en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales, según expone el proyecto.

Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC. Sofía Cid, diputada de Renovación Nacional. Fotos: Julio Castro y Archivo

El ministro Grau planteó, en un seminario organizado por el Instituto Libertad sobre el tema, que “es un servicio pequeño, de 39 personas y siete provienen del Ministerio de Economía. Son $ 1.500 millones al año, según el informe financiero. Este servicio, si logra agilizar un proyecto de inversión, se paga al año”. Y agregó: “Estamos en conversaciones para ver cómo lo solucionamos”.

Consultado por DF, el secretario de Estado sostuvo que “hemos estado disponibles a conversar, estoy consciente que el diseño institucional del servicio genera debate y estoy abierto a encontrar el diseño institucional que sea el que genere consenso”.

Pero, resaltó Grau, “lo importante es entender que para que funcione bien el sistema de permisos sectoriales se requiere que existan nuevas funciones en las instituciones del Estado, para que efectivamente se cumpla el objetivo del proyecto. Cómo se articulan esas nuevas funciones, dónde están y con qué dependencia o independencia, todo es conversable”.

El ministro indicó que “lo importante es que esa discusión no nos detenga en el resto del proyecto”.

De esta forma, espera que en la comisión se parta por votar las materias en que hay más acuerdo y se deje para más adelante aquellas donde no lo hay. “Las únicas indicaciones del servicio son las que están pendientes y las vamos a demorar con el incentivo de llegar a un acuerdo”, afirmó.

Anticipo del debate

El presidente de la comisión de Economía, Víctor Pino (Demócratas), señaló que si bien aún no está definido el orden de la votación en particular, es complejo dejar para más adelante el tema en que no hay acuerdo, como lo es la creación de un servicio, que se menciona desde el artículo tercero.

Adelantó que hay 140 indicaciones presentadas de diversas materias, “lo del servicio es lo más crítico, pero espero poder sacar el proyecto durante julio a la sala, dada la cantidad de artículos” de un proyecto que luego pasa a comisión de Hacienda.

La diputada Sofía Cid (RN), que se reunió la semana pasada con el ministro Grau en un intento por lograr un acuerdo, sostuvo que no son partidarios de crear más organismos. “Esperamos que el Ejecutivo ceda un poco. El ministro nos dice que se puede generar un departamento o división que depende de Economía para que la cabeza política sea el ministro, pero contratando estas 39 personas, porque necesita para cada nueva función contratar gente”, opinó.

Pero insistió en que “nosotros lo que le decimos es que reasigne gente desde el mismo ministerio o en comisión de servicios de otros ministerios” y, ante la falta de acuerdo, expresó que “tenemos la opción de comenzar a votar y rechazar, pero el Ejecutivo tiene otra instancia para insistir en la comisión de Hacienda y en la sala de la Cámara de Diputados” con su propuesta.

En el seminario del Instituto Libertad, la vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó que tienen una opinión favorable del proyecto y que siempre puede haber mejoras.

Respecto al servicio que se crea dijo que “no es malo tener un organismo con dedicación exclusiva, pero hay que aclarar la eventualidad de duplicidad de funciones con otros organismos del Estado, cómo acotamos el gasto público; y también cómo se va a coordinar con los otros organismos”.