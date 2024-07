Inversión extranjera directa disminuye en mayo, pero InvestChile destaca que las cifras del año superan el promedio de las últimas dos décadas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La inversión extranjera directa (IED) a mayo fue de US$ 8.243 millones, de acuerdo con lo informado por el Banco Central, ayer.

Según las cifras de InvestChile -agencia de promoción de inversiones del Ministerio de Economía-, el monto de los primeros cinco meses del presente ejercicio fue 31% más alto que el promedio del período de las últimas dos décadas, aunque se ubicó un 10% por debajo que el año pasado.

De esta manera, en mayo el flujo de inversión fue de US$ 1.638 millones.

En este contexto, el año 2023 sigue manteniendo el récord del registro más alto de los últimos nueve años y el período enero-mayo totalizó US$ 9.164 millones.

Además, según sus componentes, el principal componente del flujo acumulado durante 2024 es la reinversión de utilidades con US$ 5.294 millones, seguido por el de deuda relacionada con US$ 1.596 millones y finalmente las participaciones en el capital, con US$ 1.363 millones.

La directora de InvestChile, Karla Flores, señaló que es un desafío igualar la cifras de inversión extranjera después de registrar dos ejercicios récord.

“Es una motivación para el trabajo que hacemos como agencia, pero también es un recordatorio de que más allá de las cifras, estamos recibiendo montos relevantes que significan más proyectos, más empleo y nuevas oportunidades para los chilenos y chilenas, especialmente en nuestras regiones”, dijo.

En esa línea, recordó que en la gira pasada por Europa se realizaron más de 15 reuniones con 50 representantes de empresas locales para promover oportunidades de inversión en litio, hidrógeno verde y otros. “Además, estuvimos con la ministra Williams en la gira por Japón y Corea para promover las oportunidades en litio e impulsar el RFI que terminó con más de 80 manifestaciones de interés de 50 empresas y consorcios provenientes de 10 países. Continuaremos con actividades de esta índole en el resto del año, para seguir impulsando la inversión extranjera de calidad en nuestro país”, indicó.