La dura advertencia del Consejo Fiscal: ve un "estrés" y ausencia de holguras en las finanzas públicas a futuro

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una nueva advertencia realizó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la situación de las finanzas públicas a futuro, reiterando que el escenario es estrecho ante el alto nivel de gasto comprometido y la ausencia de nuevas fuentes de financiamiento.

En el marco de su "Informe de evaluación y monitoreo del cálculo del Balance Estructural y nivel prudente de deuda: estimaciones 2023‐2028 del IFP del cuarto trimestre de 2023", el organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello analizó el panorama con el cierre del año pasado para el ejercicio fiscal y luego de que Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregaran su actualización de proyecciones en el Informe de Finanzas Públicas -IFP- a inicios de febrero.

En el documento, el CFA constató un "deterioro" de las cifras fiscales en 2023 respecto al año previo, agregando que las perspectivas a mediano plazo siguen mostrando una situación de "estrés, con holguras muy acotadas" para el lapso entre 2025 y 2028.

El Consejo advirtió una serie de riesgos que podrían tensionar aún más las finanzas públicas, como un posible menor crecimiento económico y el efecto de un mayor tipo de cambio en el nivel de deuda en pesos. Además, observa que el precio del cobre proyectado a mediano plazo no converge a su valor referencial, y recuerda que el ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplicará sólo a partir de 2024, por lo que en 2022-2023 se habrían destinado a gasto parte de recursos transitorios", señala el reporte del Consejo, integrado también por Hermann González (vicepresidente), y los consejeros Jeannette von Wolfersdorff, Aldo Lema y Marcela Guzmán.

En este contexto, el organismo insistió en que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento también permanentes, sugiriendo ideas como aumentar el crecimiento tendencial de la economía, nuevos ingresos tributarios, reducción de la evasión y/o elusión tributaria y, complementariamente, ganancias de eficiencia del gasto para la creación de espacio fiscal.

"Por ello, reitera la relevancia de construir consensos amplios sobre la importancia de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal" agregan.

Baja el nivel de los ahorros

Yendo a los números, el organismo puso el foco en el aumento de la deuda bruta, que cerró el año pasado representando un 39,8% del PIB, comparado con el 38% en 2022, mientras que la deuda neta aumentó de 32% a 34,7% del PIB. A la vez, el balance estructural (BE) pasó de un superávit de 0,2% en 2022 a un déficit de 2,6% del PIB en 2023.

"Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda ha postergado el ajuste prudencial por los ingresos transitorios del litio para el año 2024, con lo que en 2022 y 2023 éste no fue realizado, precisamente en los momentos de mayor precio de dicho mineral. Si en 2023 se hubiese considerado el ajuste prudencial por litio, el BE habría sido de -3,6% del PIB", advirtió el CFA.

El organismo también realzó que las proyecciones a mediano plazo siguen mostrando el citado "estrés fiscal", ya que si bien la deuda bruta se mantendría por debajo de su nivel prudente de 45% del PIB, se proyecta un aumento de la deuda neta, una caída de los activos del Tesoro Público (TP) y holguras "muy acotadas" para el período 2025-2028.

"Es así como la proyección de deuda neta para 2028 alcanza un 38,2% del PIB, mientras que los activos del TP se proyecta que pasen de 5% del PIB en 2023 a 3% en 2028", proyectó el CFA.

Asimismo, el Consejo argumentó que las holguras presupuestarias para el período entre 2025 y 2028 -definidas como la diferencia entre el gasto compatible con la meta de BE y el gasto comprometido- son muy acotadas, "incluso con valores negativos para 2025 y 2026".

"Por ello, el CFA insiste en que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan las fuentes de financiamiento también permanentes, tales como un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, reducción de la evasión y/o elusión tributaria y, complementariamente, ganancias de eficiencia del gasto para la creación de espacio fiscal", concluye el reporte.

El organismo también consideró que el alza "sostenida" del gasto en intereses, producto del aumento de la deuda del Fisco, es un factor a ser "observado con cuidado", puesto que resta espacio a otras prioridades de gasto público.

Las dudas por las proyecciones macro

El Consejo advirtió que la situación fiscal se podría "tensionar más" si las cifras macroeconómicas que inciden en las estimaciones de ingresos fiscales resultan ser inferiores que las supuestas por el Ministerio de Hacienda.

"Por ello, el CFA reitera su recomendación a la Dipres de iniciar una agenda de trabajo conjunta de mediano plazo en la que se comparta la metodología empleada para la estimación de las distintas líneas de ingresos, para efectos de buscar perfeccionamientos que mejoren su capacidad predictiva", postuló el Consejo.

Cabe recordar que el Ejecutivo mantuvo en 2,5% su proyección de crecimiento para la economía este año, cifra que se ubica en la parte alta de las estimaciones del mercado.

"En el caso de los ingresos por cobre, el Consejo resalta que se debe monitorear la brecha a mediano plazo entre su precio proyectado y el referencial, por cuanto ella incide en el nivel de BE que permite estabilizar la deuda. En particular, por prudencia debiera proyectarse una convergencia hacia el precio referencial, lo que no se observa en las últimas proyecciones de la Dipres", cerró el análisis.