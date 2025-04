Marcel califica como una "buena noticia" la pausa temporal de los aranceles de Trump y anticipa una moderación de los mercados

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como una "buena noticia" la pausa temporal de 90 días que anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la aplicación de aranceles a los países que no han contestado con tarifas recíprocas, lo que incluye a Chile.

Desde el Congreso en Valparaíso y luego de que la Cámara de Diputados avanzara en la aprobación del nuevo régimen tributario para las ferias libres, el secretario de Estado entregó las primeras reacciones al anuncio del mandatario estadounidense, lo que ha impulsado a los mercados financieros esta tarde de miércoles.

"Por cierto esta prórroga creo que es una buena noticia. Esa, por supuesto, es una medida todavía de carácter provisional, pero lo que refleja es que al menos dentro de la administración de Estados Unidos se ha tomado algo de conciencia respecto del impacto que este aumento generalizado de aranceles tendría no solo sobre la economía del mundo, sino que particularmente sobre la economía de Estado Unidos", dijo la autoridad.

Junto con resaltar que diversas voces en el citado país han reclamado por los efectos que tendrían las tarifas, Marcel dijo que el conflicto que se mantiene entre Estados Unidos y China es "relevante", pero que se mantendría "acotado" a ambas naciones.

Marcel señaló que también que "probablemente" los movimientos "más extremos" a nivel de mercados y activos financieros se van a "moderar" en los próximos días.

"En cuanto al impacto sobre el precio de las bencinas, hay que tomar en cuenta que de las materias primas que más bajaron de precio, la primera fue el petróleo y los derivados del petróleo, de tal manera de que al menos en lo que han sido los movimientos hasta ahora, ambos movimientos se estaban compensando. Obviamente tenemos que ver cómo van evolucionando los mercados en esas dimensiones: los precios de las materias primas por un lado y el tipo de cambio por otro", agregó.

Reunión con exministros y exbanqueros centrales

El titular del equipo económico también abordó la reunión que sostendrá mañana con exministros de Hacienda y expresidentes del Banco Central, para abordar el escenario generado por los aranceles.

"El objetivo es, por un lado, compartir un diagnóstico sobre lo que está ocurriendo a partir de las decisiones de Estados Unidos porque esta decisión no es simplemente el tema del arancel que le aplica Estados Unidos a Chile o se le puede aplicar a algún otro país. Es un cambio muy profundo a las reglas que han enmarcado el comercio internacional durante mucho tiempo. Muchos de los ministros que van a estar participando en esa reunión de mañana fueron parte de este proceso. Con esto me refiero no solo a nuestros acuerdos de libre comercio (...), sino que también en general a toda la arquitectura del comercio internacional que se gestó desde mediados del siglo 20 en adelante", explicó.

El ministro cerró señalando que sería "complejo" que Estados Unidos modifique normas del comercio internacional mediante la presión ejercida a través de los aranceles.