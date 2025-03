Molestia transversal de diputados por ausencia del CFA en la comisión de Hacienda: acusan “desaire”

Como una falta de respeto y un desaire calificaron diversos parlamentarios que integran la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego que se conociera que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se excusó, por segunda vez, de participar en dicha instancia aludienco a que el tema por el cual eran invitados era “muy amplio y excedía sus competencias”.

Todo comenzó cuando la secretaria de la comisión de Hacienda informó a los diputados que el CFA se excusó de participar en la sesión de hoy al que estaba invitado, el la que la convocatoria era para tratar “el escenario nacional e internacional y las fórmulas y prioridades que debieran adoptarse, para lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico, considerando que es muy amplio y va más allá de sus competencias”.

Lo anterior desató la molestia de los legisladores. El diputado Jaime Sáez (FA) recalcó que “no me parece aceptable la respuesta del CFA, hemos tenido varias sesiones en donde se omite la comparecencia ante esta comisión, pero lo unánime entre nosotros es la preocupación permanente por la política fiscal, hemos sido respetuosos en abrirle espacios en la discusión presupuestaria, y que emitan una misiva por lo amplio que podría ser el debate en la comisión no me parece. Debemos expresar nuestra molestia”.

Luego, su par de la UDI, Gastón von Mühlenbrock, manifestó que “era importante escuchar al CFA, me llama la atención que nos encontramos con la sorpresa que no vienen”. Y a modo de respuesta, sostuvo que “cuando vengan a la comisión mixta no les daremos el quórum y no podrán exponer, porque esto es una falta de respeto. Es información trascendental para nosotros el tener la visión de ellos de las políticas públicas. No se puede jugar con nuestra comisión de Hacienda”.

Jaime Naranjo, exPS, le pidió al presidente de la comisión, Carlos Bianchi, que “llame personalmente al CFA y le manifieste el profundo malestar por no asistir, que se les mande una carta también a sus miembros y hacerles ver que cuando vengan al Senado también pueden venir a la Cámara o a una comisión mixta, pero no asistir es una falta de respeto, es un desaire”.

Por su parte, Bianchi señaló que transmitirá la molestia del grupo parlamentario y que es partidario de no realizar una sesión conjunta entre senadores y diputados: “Nosotros somos fiscalizadores, ellos no; por tanto, debiéramos mantener esta autonomía”.

Informó que el CFA quedará citado para el lunes 7 de abril “a exponer del informe trimestral de balance estructural y nivel prudencial estimado de deuda, estimaciones 2024-2029”, agregando que “no puede ser que una institución haga un informe público y no lo quiera socializar con nosotros, espero que se obliguen a rendir cuentas en esta institución”.

La presentación de los empresarios

Tras un complejo inicio, la comisión recibió a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), entidad que presentó los lineamientos de la iniciativa empresarial “Motores para impulsar el crecimiento sostenible de Chile”, una instancia que elaborará propuestas que fomenten el desarrollo económico local.

El encargado de dar los detalles de la propuesta fue Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC, quien ante los parlamentarios planteó que la iniciativa nació porque “al mundo empresarial nos importa Chile y tenemos el firme compromiso de contribuir a hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir, para estudiar, para trabajar, para emprender”.

Así, en esa línea, el ejecutivo explicó que se trata de una instancia de trabajo que convoca a empresarios, expertos y exautoridades que trabajarán en torno a cinco grandes ejes: desarrollo de capital humano; colaboración público privada para proyectos de inversión; competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal; un Estado al servicio de las personas y las empresas; y mayor seguridad.

Con relación a la competitividad tributaria y la sostenibilidad fiscal, Irarrázaval planteó que se trabajará para promover el ahorro empresarial (que financia la inversión), para lo cual “hay que reducir la tasa de impuesto de Primera Categoría”.

En este tema también planteó que se debe “ensanchar la base imponible” (número de contribuyentes de impuesto a la renta), fortaleciendo planes de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) contra la evasión; con un impuesto negativo al ingreso, fomentando así la formalidad.

“Esto tiene distintas aristas, no es solo incorporar que más personas paguen impuesto a la renta desde el punto de vista de la tabla, sino que, por ejemplo, fortalecer los planes de fiscalización del SII contra la evasión empresarial, sin duda, pero también contra la evasión en términos de informalidad, del sistema RED (exTransantiago), en licencias médicas, etc”, ejemplificó.