Moody´s explica las razones para mantener la nota de Chile pese al deterioro fiscal y la desaceleración de la economía

El pasado lunes 18 de noviembre, la agencia clasificadora de riesgo Moody´s Ratings mantuvo la nota soberana de Chile en A2 con perspectiva "estable", lo que implica que no habrá ni alzas ni rebajas en la nota del país en los próximos 12 a 24 meses. La nota A2 implica que Chile se ubica a cinco peldaños de la máxima clasificación.

En su reporte, la entidad valoró la fortaleza de las finanzas públicas chilenas, señalando que la acción de rating está “respaldada por una larga historia de prudente formulación de políticas macroeconómicas y fiscales”, así como por sus instituciones y gobernanza.

En conversación con Diario Financiero, el senior vicepresidente de la firma, William Foster, explica los pormenores de la acción, que se enmarca en un deterioro de la situación fiscal del país y una desaceleración del crecimiento de la economía, que incluso ha llevado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a recortar su proyección de PIB y ajustar el gasto en US$ 1.000 millones este año y US$ 600 millones el próximo.

- ¿Cómo ve Moody´s la situación fiscal de Chile, considerando que el ministro de Hacienda tuvo que acordar un recorte preventivo de gasto público de US$ 600 millones en la discusión en el Congreso?

- La administración Boric ha enfatizado su compromiso con la consolidación fiscal y ha priorizado el cumplimiento de sus objetivos fiscales, que incluyen un enfoque en la sostenibilidad fiscal a mediano plazo. No obstante, la economía política detrás de las crecientes demandas por un aumento del gasto social sin compensaciones de ingresos significativas seguirá planteando desafíos a estos esfuerzos. Como resultado, esperamos un estrechamiento más gradual de los déficits fiscales anuales con la deuda respecto al PIB aumentando alrededor del 42% en 2024, pero manteniéndose por debajo del techo del gobierno del 45% a medio plazo.

- También, el Gobierno comprometió recortes de gasto público por US$ 1.000 millones para cumplir con las metas presupuestarias de este año. ¿Creen que estas señales ratifican el compromiso de Chile con la solvencia de sus finanzas estatales?

- Como se ha mencionado anteriormente, creemos que el gobierno de Chile está comprometido con la sostenibilidad fiscal y la consolidación fiscal a mediano plazo.

- La discusión presupuestaria y económica en Chile ha girado en torno a los menores ingresos del Fisco y la reducción de la proyección de crecimiento del PIB. ¿Esto no contraste con el optimismo que muestra Moody´s al ratificar la nota soberana de Chile?

Esto no fue una acción de calificación crediticia. Nuestra última acción de calificación para Chile fue el 20 de junio de 2024.

- ¿Qué información lleva a Moody´s a tomar esta acción de rating? ¿Puede ser que estén leyendo datos que los analistas locales pondera de forma más negativa?

- El 18 de noviembre anunciamos la finalización de una revisión periódica de las calificaciones del Gobierno de Chile, en la cual reevaluamos la adecuación de las calificaciones en el contexto de las metodologías principales relevantes y los desarrollos recientes. Esto no fue una acción de calificación crediticia y no es una indicación de si es probable o no una acción de calificación crediticia en un futuro cercano. La última acción de calificación crediticia para Chile se anunció hace algunos meses, el 20 de junio, cuando afirmamos la calificación soberana de A2 del país y mantuvimos su perspectiva estable.

- ¿Qué acciones creen que llevaría a que Chile mejorara su clasificación de riesgo para los próximos años?

- Podría surgir una presión al alza sobre la calificación si la consolidación fiscal resulta efectiva en reducir de manera duradera la acumulación de deuda gubernamental desde los niveles actuales y los colchones financieros del Gobierno aumentan significativamente. Un aumento sostenido en las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de Chile, respaldado por políticas gubernamentales que aumenten la productividad total de los factores y promuevan la diversificación económica, también podría ejercer presión al alza sobre la calificación.