Parlamentarios hacen llamado a hacerse cargo del reto de enfrentar menos actividad y mayores precios

Un escenario que combina bajas perspectivas para la expansión de la economía, con una inflación que ha enfrentado dificultades para volver a la meta de 3%, fue el telón de fondo para despertar las inquietudes de los senadores que siguieron la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) por parte de la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.

Uno a uno las intervenciones de los presentes en la sala del Senado dieron cuenta del desafio que representa un pronóstico para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) hacia diciembre de 4,5% versus el 4,2% proyectado en junio; en circunstancias que se redujo el techo de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% a 2,75% con un piso.

Para el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) las cifras refuerzan que el desafío es aumentar el potencial de crecimiento del país.

“En eso la pega ya no pasa por el Banco Central, no pasa necesariamente por la política fiscal, pasa por definir políticas públicas que sean consensuadas y en el consenso es donde nos topamos tal vez los que estamos en este hemiciclo y no quienes están en el Banco Central”, dijo en su intervención.

La senadora Yasna Provoste (DC) tuvo una opinión similar y señaló que la Cámara Alta debe trabajar para una expansión de la economía más robusta, con más empleo y más productividad.

“Como Senado deberíamos concordar, por ejemplo, que en el Presupuesto 2025 es necesario incrementar la inversión pública, concordar ajustes en las glosas que nos permitan una ejecución de la inversión más acelerada”, expuso.

El senador Daniel Núñez (PC) también manifestó su preocupación por las proyecciones del PIB para los próximos años. “Ya no podemos echarle la culpa a la pandemia o a una contingencia externa, la verdad es que ya es un comportamiento que viene bastante sostenido de cifras muy modestas en materia de crecimiento. Entonces, es natural que uno diga que acá tenemos un problema que es más estructural”, dijo.

Atentos al curso de los precios internos

El senador Luciano Cruz-Coke (Evopoli) también se hizo eco de estas preocupaciones.

“Hay ciertos nubarrones en el camino que yo observo en la trayectoria del crecimiento tendencial del PIB no minero, que me despiertan cierta alarma respecto a las posibilidades de crecimiento que tenga el país hacia adelante”, planteó.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, también expresó su inquietud por el ajuste al alza de la inflación. “Desde mi perspectiva, parte muy importante para que se contenga y, a lo menos se acote a esa predicción, tiene que ver con cómo influyen otros elementos. Dentro de eso hay elementos de comportamiento privado que es más difícil de prever, pero sí hay uno que es fácil, que tiene que ver con el gasto público, porque eso será muy influyente en lo que puede ser la inflación el próximo año”, dijo.

También reparó en que las cifras de formación bruta de capital fijo del segundo trimestre son “especialmente débiles”, lo que podría ser una complicación a largo plazo.