Peter Tuchman y el impacto de Trump en los mercados: “Sus políticas y estilo no afectarán las ganancias corporativas del primer trimestre”

El histórico operador de la Bolsa de Nueva York, Peter Tuchman, analizó con DF el impacto del primer mes del segundo mandato del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los mercados.

- ¿Cómo analiza el efecto del segundo mandato de Trump en los mercados en 2025?

-Este 2025 es un año completamente nuevo y no solo es una nueva presidencia, sino que es una administración muy especial porque la manera de hacer negocios de Trump es diferente a la de cualquiera. Él tiene la promesa de hacer cambios y establecer un nuevo orden mundial.

También, tenemos desafíos económicos y problemas de inflación, a los que, además, se suman el tema de los aranceles y la tasa de interés.

¿Cómo juzgo los primeros 30 días de su mandato? Esto no es político. No importa si soy admirador o no. Es una cuestión de que, hasta ahora, se le está entregando una economía muy fuerte.

- ¿Cómo ha influido la política arancelaria anunciada por Trump en el desempeño de la bolsa?

- Lo que hasta ahora hemos visto es que Trump tiene una táctica muy intimidatoria. Y los aranceles son una parte importante de su política. El problema es que los mercados no reaccionan bien a los aranceles cuando son una sorpresa.

Hace dos semanas, Trump apareció de la nada y dijo que iba a imponer aranceles del 25% a Canadá y México. El mercado no reaccionó muy bien a eso. Inicialmente su política fue muy amplia y agresiva, pero luego retrocedió y entró en modo de negociación. Si esa va a ser su política de ahora en adelante, entonces creo que estaremos bien.

“Estamos en el mejor de los casos”

- ¿Cuáles podrían ser las sorpresas positivas y las decepciones respecto del actuar del Gobierno de Trump?

- Creo que estamos en el mejor de los casos. Si Trump cumple con todas sus promesas, tendremos algunos aranceles que serán buenos para nosotros y otros que no lo serán. Serán aranceles recíprocos.

Forjaremos un trato con muchos de estos países que el Presidente siente que no están cumpliendo con su parte. Vamos a llevar a China, México y Canadá a la mesa de negociaciones en cuanto a aranceles.

En segundo lugar, mi esperanza es que las políticas de Trump terminen con la guerra entre Ucrania y Rusia, y que tenga un gran efecto en el conflicto en el Medio Oriente.

Normalmente los mercados prosperan con la guerra, pero hemos estado en estos conflictos bélicos por mucho tiempo. Las guerras son costosas en términos de precios y han generado una gran deuda para EEUU.

- ¿Cree que estas políticas podrían afectar los resultados corporativos del primer trimestre?

- Las políticas y el estilo de Trump no van a afectar las ganancias de empresas en el primer trimestre en lo absoluto. Las utilidades se darán en función de lo que pasó a finales de 2024.

Es difícil predecir realmente lo que ocurrirá, pero miro el primer trimestre y creo que estamos bien.