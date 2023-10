Presupuesto 2024: Consejo Fiscal identifica una serie de riesgos y pone la lupa sobre el aumento de la deuda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tres semanas han pasado desde que el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos 2024, que contempla un crecimiento del gasto público de un 3,5%, algo por sobre lo que anticipaban los analistas.

El debate ha sido intenso en las diversas subcomisiones del Congreso, donde la discusión se ha centrado en materias como los mayores controles para evitar que ocurran escándalos como el caso Convenios, el gasto en salud y educación, entre otros tópicos.

Uno de los principales temas ha sido el nivel de endeudamiento que solicitó Hacienda al Congreso el próximo año, que equivale a hasta US$ 21.000 millones.

Este fue uno de los temas que abordó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el marco de una presentación realizada ante la comisión especial mixta de Presupuestos en el Parlamento, donde la entidad levantó una serie de alertas respecto al erario 2024.

Así, el Consejo planteó que el neto de endeudamiento, que descuenta las amortizaciones por vencimientos de deuda, ascendería a 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, muy por sobre el 2,9% que promedia en la última década y es solo inferior a algunos de los años de la pandemia.

"El CFA recomienda a la Dipres especificar el uso que espera darle a dichos fondos, lo cual además debiera adoptarse como una buena práctica para los presupuestos posteriores. En particular, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para 2024, el Consejo sugiere que la Dipres detalle la parte del endeudamiento que será destinada a financiar el déficit fiscal, amortizaciones y refinanciamiento de deuda, y financiamiento de “otros requerimientos de capital” con una descomposición de los mismos, pudiendo existir una parte sin un uso predeterminado que es solicitado de forma prudencial", planteó el organismo presidido por Jorge Rodríguez Cabello.

Asimismo, enfatizó que el nivel prudente de deuda, hoy ubicado en 45% del Producto, se estabilizará en los próximos años, pero hizo un llamado a "monitorear y mitigar" algunos riesgos por parte del Ministerio de Hacienda.

"La deuda bruta se incrementará en 2024 para luego estabilizarse, mientras que la deuda neta seguiría aumentando hasta el final del período de proyección, pues la Dipres considera una reducción de los activos del Tesoro Público desde 4% a 3,2% del PIB entre 2023 y 2028. Al respecto, el Consejo insiste en la pertinencia de hacer un seguimiento a la deuda neta, pues estabilizar la deuda bruta con una caída de los activos financieros del Tesoro Público de todas maneras representa un debilitamiento de la posición fiscal", lanzó el Consejo, integrado también por el vicepresidente Hermann González y los consejeros Jeannette Von Wolfersdorff, Aldo Lema y la recientemente incorporada Marcela Guzmán.

El CFA también hizo un llamado a las autoridades a considerar otras fuentes de financiamiento, que hoy no son parte de la regla dual con la que se guían las finanzas públicas -déficit estructural y nivel prudente de deuda bruta- pero que pueden generar "riesgos" para el Fisco hacia adelante.

"Entre ellas, las deudas a proveedores, las deudas de empresas públicas y la mayor probabilidad de activación de pasivos contingentes. Al respecto, el CFA recuerda su recomendación al Ejecutivo de monitorear el aumento del endeudamiento público en formas no reflejadas en la deuda bruta del Gobierno Central", recalcaron los consejeros.

Situación fiscal hacia adelante

En su reporte, el CFA validó la metodología con la cual Hacienda y Dipres calcularon el balance estructural (BE) de las arcas fiscales para este año y el próximo. Pero también planteó dudas.

"De todas maneras, el Consejo hace notar que la proyección de la Dipres para 2023 plantea un desvío respecto de la meta de BE con la que se elaboró la Ley de Presupuestos (-2,1% del PIB), ya que cerraría el año con un déficit estructural de 2,6% del PIB. El déficit estructural llegaría a alrededor de 3% del PIB si se aplicase la metodología establecida por la Dipres que reconoce que parte de los ingresos por litio son extraordinarios (que oficialmente se aplicará a contar de 2024)", señala el documento.

Junto con reiterar el llamado a Teatinos 120 a realizar "esfuerzos adicionales" para alcanzar la meta fiscal, el Consejo Fiscal identificó una serie de riesgos que ha enfrentado el Fisco este año que podrían repetirse en 2024.

En el caso de los ingresos, planteó que podría repetirse una menor actividad y márgenes operacionales en la minería, así como una reactivación económica "débil". Además, advirtió que el IVA recaudado se ha "desacoplado" del crecimiento de la demanda interna en los últimos años, sorprendido a la baja en 2023 (aunque al alza en 2022), "lo cual debe ser monitoreado" por Hacienda, dijo el Consejo.

Por el lado de los gastos, la entidad recalcó que si bien las emergencias climáticas podrían ser consideradas como un factor transitorio, existe el riesgo de "mayores presiones permanentes" debido al cambio climático, materia que el Consejo recomienda que el Ministerio de Hacienda "estudie en profundidad e informe oportunamente al Congreso".

"En relación al mayor gasto público en salud, las presiones también podrían extenderse en el tiempo, tanto por razones estructurales como el envejecimiento de la población, como por motivos más coyunturales como las listas de espera acumuladas por prestaciones que no se pudieron otorgar durante la pandemia. A ello se suma el riesgo del potencial impacto fiscal que podría tener el traspaso masivo de afiliados de Isapres a Fonasa", continuó.

Otros riesgos identificados tienen que ver con el escenario macro, como que las proyecciones de crecimiento de Hacienda no se materialicen, que el panorama externo sea más negativo por los últimos acontemientos en Medio Oriente, o que se profundice la desaceleración de China.

"Todo lo anterior genera un riesgo a la baja en las proyecciones macroeconómicas y de ingresos fiscales, en especial para 2024. Al respecto, el CFA observa que las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el PIB se mantienen por sobre las expectativas del mercado en el período 2023-2025, en especial para la parte minera", argumentó el Consejo.

Adicionalmente, advirtió que el escenario de mediano plazo, delineado por la Dipres en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), implica un nulo espacio de crecimiento del gasto público hacia finales de esta década.

"Considerando que por metodología de cálculo los gastos comprometidos no incluyen ciertos gastos probables, como reajustes reales de remuneraciones del sector público, el Consejo hace notar que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan fuentes de financiamiento también permanentes, las que como el CFA ha señalado en informes previos, pueden provenir de: un mayor crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios, menor evasión, reasignaciones, o mayor eficiencia del gasto", señaló el CFA.