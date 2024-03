Alfonso Prat-Gay en Seminario Económico DF: “Estamos en ese punto de inflexión: si resulta el cambio, Argentina puede despegar”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“La gente eligió un cambio en serio por primera vez (...) hoy hay un mandato de que no solamente modifiquen el modelo económico, sino que modifiquen por completo la política. Evidentemente estamos en ese punto de inflexión donde si sale ese cambio, Argentina puede despegar”.

Así comenzó su discurso Alfonso Prat-Gay, destacado economista de la nación austral, exministro de Hacienda y Finanzas durante la gestión de Mauricio Macri y expresidente del Banco Central, durante el Seminario Económico “Economías en Diálogo: Señales para la región este 2024” organizado por Diario Financiero.

Prat Gay, quien se había mantenido en silencio los casi tres meses que lleva Milei en el poder, por primera vez entregó sus reflexiones sobre las reformas, los pilares de su programa y la situación económica del país, y planteó dudas de si efectivamente el mandatario libertario logrará cumplir todas sus promesas a expensas de la presión social.

Aunque reconoció que “la democracia en Argentina está muy fuerte” para afrontar las reformas que se pretenden implementar, consideró que “la pregunta es si es el Presidente adecuado para lograr el cambio que profetizó” al derrotar a un peronismo que, a su juicio, es “invencible cuando compite unido”.

Y agregó: “Tengo muchos argumentos para decir que puede y muchos para decir que no; esas ideas solamente se ven en la práctica”.

Un outsider sin herramientas políticas

“El soberano le dio un mandato de cambio muy contundente a este outsider, pero no le dio las herramientas”, describió al abordar los desafíos para el mandatario.

Con ello se refirió al hecho de que Milei llegó al Congreso con la mitad de los diputados y senadores que tenía Macri cuando asumió la presidencia. “Lo que estamos viendo en estos momentos es el desenlace entre esa tensión de un outsider sin herramientas políticas, que viene a modificar la política y que necesita de la política para modificar la política”.

Sobre lo anterior, destacó que este choque entre un “loco” que viene de la nada y una dirigencia política desacreditada que no encuentra dónde hacer pie, es el principal factor de fortaleza del actual mandatario, quien puede avanzar a partir del descrédito de sus opositores y señalar como culpables de lo que está sucediendo a sus antecesores.

Ahora bien, indicó que lo complejo es ver cuánto aguanta la sociedad este esfuerzo y a quién se le pasa la factura, ya que “hasta ahora Milei ha tenido un discurso contundente, pero no ha tenido la capacidad de convocar”.

Las reformas de Milei

En un escenario marcado por la inflación y la inestabilidad económica, Prat-Gay delineó cuatro puntos que las reformas de Milei deberían cumplir: intención, factibilidad, viabilidad y sostenibilidad.

Sobre la intención, afirmó que el cambio cultural propuesto es lo que el país necesita. “La verdad es que la intención de Milei de venir a renovar una dirigencia política que está totalmente fenecida y corrupta es para aplaudirlo”.

Pero, aseguró que la preocupación estaría en los otros tres puntos. “No alcanza con la intención, sobre todo con un outsider. El tema es cómo se lleva a la práctica esa intención”.

Puso como ejemplo el hecho de que “Milei está proponiendo un aumento del impuesto a las ganancias, pero cuando era diputado votó precisamente para bajarlo”.

Además, envió una ley de 600 artículos (mejor conocida como DNU y ley Ómnibus) que terminó siendo dada de baja por el propio libertario cuando encontró férrea oposición en el Legislativo. “Todo esto es bastante confuso y no se ve cuál va a ser la salida”.

A ello se suma la duda con respecto a la viabilidad, ya que no sé sabe cuánto puede aguantar Argentina sus ajustes brutales, sobre todo teniendo en cuenta que el punto de partida era un salario real muy bajo, y que no es posible corregir los precios relativos a expensas de un ingreso no solo de los trabajadores, sino que de los jubilados o pensionados, que estarían en los niveles más bajos de la historia.

El punto más en contra de Milei sería la sostenibilidad, según el exministro. “Le pongo una cruz, porque reformas que no tienen garantía de ser sostenidas en el tiempo no son reformas”.

El economista argentino concluyó destacando que la intención de Milei es buena, “por supuesto que es un esfuerzo cultural que hay que acompañar, porque si sale bien, Argentina pega la vuelta como lo viene intentando hace tanto tiempo”.