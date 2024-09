Sergio Urzúa, académico de la Universidad de Maryland: “La situación económica de EEUU no es incómoda para la candidatura de Harris, más allá del esfuerzo de Trump”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En Estados Unidos, el economista y académico de la Universidad de Meryland, Sergio Urzúa, siguió el martes por la noche el debate que enfrentó a Donald Trump y Kamala Harris, en su carrera a la Casa Blanca. Aunque extrañó una profundización de la agenda económica de los candidatos, valoró la confrontación de ideas, que no fue posible en el terminó con la repostulación del Presidente Joe Biden.

En ese marco, compartió con DF el análisis, donde posiciona como vencedora de la discusión televisiva a la vicepresidenta Harris, a quien respaldan las positivas cifras de desempleo e inflación que actualmente detenta la economía estadounidense. Sin embargo, plantea que el exmandatario puede sacar partido de los altos precios que aquejaron recientemente a la primera economía mundial, así como a los aranceles que él impuso a China y la actual administración mantuvo.

“El problema China es bipartidista. O sea, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano están absolutamente convencidos de que EEUU no puede perder la batalla, la superioridad geopolítica”.

“Uno se pregunta si efectivamente existe una conciencia dentro del Partido Demócrata y Republicano respecto de dónde está parado EEUU en materia de deuda. Esa es la mayor fuente de incertidumbre hacia adelante”.

- ¿Cuál es su evaluación general del debate? ¿Hubo alguno de los candidatos que le pareció más convincente?

- Primero, este sí fue un debate comparado con lo que vimos en su versión anterior entre el Presidente Biden y el exPresidente Trump. Quizá no es el ideal, no se tocaron los temas de fondo, pero vimos un debate propiamente tal y eso se agradece. A mí, por lo menos, me deja más tranquilo.

Ahora, ¿quién mostró un mejor desempeño? Quedó muy claro en el análisis posterior al debate que la vicepresidenta Harris tuvo una buena noche, logró apurar a Trump en temas que eran críticos. Se notó que él partió con mucha calma, sin entrar en descalificaciones. Sin embargo, no sé si porque la vicepresidenta empezó a dominar la situación y se sintió cómoda o simplemente porque perdió la paciencia, a medida que pasaban los minutos, uno empezó a identificar el estilo de debate que Trump siempre ha tenido.

Entonces, desde un análisis como espectador, en general, me parece que Harris salió mejor del debate.

- Trump le sacó en cara a Harris el asunto de la inflación. ¿Tiene cuentas qué rendir al respecto siendo la vicepresidenta de la actual administración?

- Atribuir la inflación que observamos hace un par de años solamente a la administración de Biden, en el contexto de pandemia y con el exceso de gastos que ha mostrado EEUU hace mucho tiempo, obviamente puede comprenderse desde una perspectiva política, pero desde un punto de vista económico es dificilísimo poder hacerlo. Más bien veo una responsabilidad compartida.

La inflación no es un fenómeno que aparezca en forma instantánea, es un proceso que toma mucho tiempo en configurarse.

De hecho, bajo la administración de Trump estaba la alerta respecto a que el nivel de gasto eventualmente afectaría a la inflación.

Lo que es claro, es que este es un tema central para el ciudadano promedio o más precisamente para el votante mediano, que es hacia donde apunta el relato político, sin duda.

La inflación es un impuesto que viene afectando por un largo tiempo a los hogares norteamericanos, lo que -sin duda- tiene un impacto electoral y puede tener un impacto en la evaluación de la administración Biden, independiente de cuál sea la causa. Por eso, la insistencia al respecto de Trump.

- Si el reproche de Trump estuvo por ese lado, apenas tomó la palabra Harris lo acusó de dejar una economía en mal estado. ¿Es justo ese juicio?

- Ojalá uno pudiese asignar responsabilidades políticas a los números, a las cifras, pero es muy complicado. Tú puedes responsabilizar a la administración Trump, pero hubo una pandemia y no podemos olvidar las implicancias que eso tuvo, fue un tiempo extraordinario.

Lo que sí sabemos es que el votante norteamericano responde, desde el punto de vista económico, a dos variables. Una, es el desempleo, que en EEUU aún está con tasas bajísimas para el estándar histórico. Otra es la inflación, que -como lo vimos en el debate- es una fuente de tensión política importante a través de la asignación de responsabilidades, porque es un problema real, es un fenómeno real que viene afectando a los norteamericanos hace mucho rato.

Entonces, insisto, uno entiende la búsqueda y el esfuerzo con asignar responsabilidades y catalogar a un gobierno como el peor de la historia en esta dimensión o el peor de la historia de esta otra... Pero, claro, desde el punto de vista técnico, ese tipo de asignaciones son difíciles de hacer.

Yo me quedo más bien con las cifras. Si miras fríamente, en materia de desempleo, en materia de inflación, con esta caída que hemos tenido durante los últimos meses, es muy probable que esas dos dimensiones favorezcan a la campaña de Harris, más que a la de Trump, porque las cifras están mostrando algún tipo de control.

Entonces, yo -votante norteamericano- recuerdo que la inflación marcó 9,1% en 2022, pero también me fijo en cómo evoluciona la cifra, veo las tasas de interés bajando, el desempleo no saltando.

Entonces, no es incómodo para la candidatura de Harris la situación económica de EEUU, más allá del esfuerzo del presidente Trump.

- El republicano también recalcó que la administración Biden no levantó los aranceles que él instaló a China. ¿Tiene un punto en eso?

- Tiene un punto. Lo que queda muy claro del debate es que el problema China es bipartidista. O sea, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano están absolutamente convencidos de que EEUU no puede perder la batalla, la superioridad geopolítica que lo distingue como la principal potencia del planeta.

Es algo que ya se venía discutiendo bajo la administración de Barack Obama y lo que vimos en la administración de Trump fue la utilización de tarifas como herramienta para poder contener el avance de China.

Bajo la administración de Biden eso se mantuvo y se hizo más. Recordemos, está todo el tema con los chips. Por lo tanto, no hay que confundirse. Las medidas para, de alguna forma, frenar el posicionamiento de China no dependen del Partido Republicano o del Partido Demócrata, no dependen de si es Trump o Harris quien llega a la Casa Blanca. Esto es una política de Estado

Hay toda una discusión hoy día respecto de cuáles son, por ejemplo, las restricciones que puede imponer EEUU a la producción de autos en México que utilizan capitales chinos, que ahí se abre una puerta gigantesca, porque en el fondo podría Estados Unidos empezar a solicitar restricciones sobre no el origen del producto, sino que el origen del capital que se utiliza para producir ese producto en un socio comercial. Es muy probable que Estados Unidos avance muy rápidamente en restricciones en esa línea y en Chile hay que estar preparados, porque eso va a venir.

Programas económicos

- Más allá del debate. ¿Cuáles son las diferencias más elementales de los programas económicos de cada candidato? ¿Hay alguno que le parezca más contundente?

- En el debate quedó súper claro que en materia económica no hay detalles, ni bajo el programa de Trump, ni bajo lo que está planteando Harris. Todavía no tenemos la letra chica, ni siquiera el primer párrafo de cuál va a ser la estructura final de la propuesta que se presenta.

Eso es un problema, porque hay que analizar cuán factibles son las dos posiciones. Además, es una fuente de incertidumbre en una dimensión en particular. Y es que EEUU, independiente de quién es el próximo presidente, requiere un control importante de su deuda, de su gasto. Aún no se puede identificar en ninguna de las dos candidaturas una real preocupación por la gigantesca deuda que tiene Estados Unidos respecto a su Producto y por las consecuencias globales que eso puede tener, tanto en el corto como en el largo plazo.

Por eso, cuando escuchas en los titulares que Harris presenta amplios programas de subsidio, que evidentemente van a significar presiones de gasto, sin mayor detalle de cómo se van a financiar estas cosas, uno empieza a preocuparse. Y, por un otro lado, cuando escuchas a Trump, que plantea que reducciones de impuestos que quizás pueden ser compensados con un aumento en los aranceles, quién sabe… Uno se pregunta si efectivamente existe una conciencia dentro del Partido Demócrata y Republicano respecto de dónde está parado EEUU en materia de deuda. Eso es la mayor fuente de incertidumbre hacia adelante.

- ¿Es mayor la incertidumbre con la candidatura de Harris, dado que no se cuenta con una experiencia previa y a propuestas que implican un amplio gasto fiscal? Agregando a eso, lo que ha propuesto en materia de precios…

- Hay que tener cuidado con cuando uno interpreta las palabras de la vicepresidenta. Hoy existe una dificultad respecto al mercado inmobiliario. ¿Va a ser una gran diferencia el tener US$ 25.000 de subsidio para el acceso a una primera vivienda? No lo tengo tan claro. Va a depender fundamentalmente de cómo se estructura esa deuda, de cómo se financien esos beneficios y de quienes van a dar el acceso

Sí creo que va a ser mucho más importante su propuesta de extender el crédito (fiscal) a las familias con niños, llevándolo a US$ 6.000 por niño para aquellas familias elegibles. Se ha mostrado que ese subsidio funciona bastante bien.

Respecto al tema de precios, yo sería más cuidadoso a la hora de escuchar el relato... Primero, el presidente de Estados Unidos no tiene herramientas para fijar precios, por lo tanto, de ser elegida Presidenta, una opción sería mandar al Congreso una ley para fijar precios. Eso no va a pasar. El Congreso, probablemente, va a ser republicano en Senado y demócrata en la Cámara, por lo tanto, una medida de ese tipo no tiene ninguna posibilidad de concretarse.

Creo que la vicepresidenta está planteando contar con una protección al consumidor más fuerte y con algo que también ha dicho el Presidente Biden, referido a que si se conocen casos de corrupción no se va a reparar en ninguna medida para que ese tipo de situaciones se revientan. En principio, no tengo problemas con que la institucionalidad se utilice para romper los monopolios y eliminar los casos de corrupción.

- En política tributaria, Trump quiere bajar los impuestos a las corporaciones y Harris, subírselos...

- Es un debate que viene sí o sí, pero por una razón distinta. Trump, en 2017, pasó una reducción tributaria muy significativa, ley que expira en 2025.

Entonces, Trump busca impulsar reducciones más fuertes de impuestos, particularmente en el corporativo, que compensaría con un aumento de las tarifas a todos los productos, lo que me parece muy negativo.

Por otra parte, Harris utilizaría esta oportunidad para poder aumentar impuestos, pero esa propuesta se enfrentará a un Congreso dividido, con un Senado republicano, probablemente, por lo tanto, tendrá que negociar. ¿Negociará un aumento de la tasa de impuesto corporativo? Lo encuentro muy difícil. Será más fácil, probablemente, negociar alguno de sus subsidios a partir de la mantención de la tasa de impuesto corporativo y quizá aumentar el impuesto en la tasa marginal más alta.