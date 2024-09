Sube monto de los proyectos de inversión previsto hasta 2028 y supera los US$ 60.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La inversión está resentida en el país, según refleja uno de sus indicadores: la formación bruta de capital fijo. Esta, según cifras del Banco Central, lleva prácticamente un año de caídas, anotando una nueva baja de 4,1% anual en el segundo trimestre.

Pese a lo anterior, el instituto emisor anticipa que este año el indicador prácticamente no mostrará variación. Este miércoles, la entidad actualizará sus proyecciones en el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre.

Pese a los datos más recientes, hay indicios de mejores perspectivas.

Uno de ellos es el catastro trimestral de los proyectos de inversión con un cronograma definido para materializarse en los próximos cinco años, el cual es elaborado cada tres meses por la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

En su actualización al 30 de junio, el reporte contempla un stock total de iniciativas a materializar en 2024-2028 por US$ 61.867 millones, con 837 proyectos, de los cuales un 79% corresponde a financiamiento privado y un 21% a estatal.

Respecto al trimestre previo, se observa un alza de 20% en el cálculo de inversión a materializar en un lapso de cinco años, con un incremento en prácticamente todos los sectores, por nuevas obras que ingresaron al catastro.

Así, se incorporaron 127 proyectos por un total de US$ 11.240 millones, “las que configuran en número y monto de inversión asociada uno de los aportes más significativos al catastro CBC de los últimos años”, dice el documento.

Los mayores montos se relacionan con el sector privado, con US$ 9.391 millones que se integran al catastro, con energía (US$ 2.832 millones), minería (US$ 2.321 millones) e industrias (US$ 1.886 millones) liderando.

En todos los años del quinquenio se prevé un incremento en los montos a materializar en relación al catastro anterior: de 22% para 2024, de 24% para 2025, de 20% para 2026, 16% para 2027 y 14% para el final del horizonte de proyección.

Revisando la serie histórica, este año se espera materializar inversiones por una cifra cercana a US$ 17.000 millones, lo que implica una disminución de 11% frente al año pasado y uno de los menores registros desde 2011.

Para 2025, el monto total asciende a US$ 17.078 millones, lo que da cuenta de una recuperación y lo convertiría en el período donde se concentraría el mayor gasto del quinquenio. Un año más tarde, la cantidad se reduciría a unos US$ 13.536 millones, a US$ 9.107 millones en 2027 y a US$ 5.189 millones en 2028.

Los rubros que lideran

Hubo cuatro sectores económicos que impulsaron la mejoría en el catastro: energía, minería, industrias e inmobiliario. Este grupo explicó el 82% del crecimiento del stock a materializar en los próximos cinco años.

A nivel global, las inversiones para el referido lapso serán encabezadas por la minería, con un 39%, seguida de obras públicas con un 30%, energía con un 12% e inmobiliario con un 10%.

Hay cuatro proyectos que resaltan por monto: Nueva Centinela (US$ 3.746 millones), aumento de capacidad de molienda de Quebrada Blanca 2 (US$ 2.926 millones), desarrollo de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva de Collahuasi (US$ 2.307 millones) y proyecto Santo Domingo (US$ 2.148 millones), todos del rubro minero.

La mirada por regiones indica que Antofagasta, Atacama, Tarapacá y la Metropolitana agrupan un 70% de los montos a invertir en los próximos cinco años.

Del total, un 53,6% proviene de iniciativas en etapa de construcción, que es la fase de mayor gasto en el ciclo de vida de un proyecto. En tanto, un 45,5% se relaciona con proyectos en fase de ingeniería.

Por tipo de activo, un 66,4% se relaciona con construcción, un 24,9% a equipos, un 2,8% a ingeniería y un 5,9% a otros tipos de gastos.