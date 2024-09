Walter Molano, economista jefe de BCP Securities: “No creo que la situación en China vaya a cambiar muchoporque reduzcan el encaje o la tasa”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

“Esta fue una embarrada total de Xi Jinping”, señala el economista jefe de BCP Securities, Walter Molano, a la hora de analizar el estado actual de la economía china. Desde su punto de vista, fueron las medidas de Beijing las que llevaron al colapso del mercado inmobiliario, lo que explica las dificultades que hoy enfrentan.

En ese marco, el experto en mercados emergentes duda que el paquete de estímulos anunciado este martes revierta el panorama del gigante asiático y sus efectos sobre la actividad global en general.

“El problema es que muchas empresas ya colapsaron. La gente ya perdió la plata. Es como resucitar un muerto”.

- ¿Qué tan contundentes son los estímulos desplegados?

- No son tan importantes como podrían ser. Son casi todos monetarios: reducción de tasa, de encajes, más disponibilidad de fondeo. Eso sí ayuda, pero no hay nada fiscal.

Lo que los chinos tienen es un colapso en confianza del consumidor. El colapso del sector de vivienda fue un golpe muy fuerte para ellos.

Los hogares chinos tenían un porcentaje inmenso de sus ahorros en vivienda. Mucha gente estaba especulando, algunos tenían dos o tres departamentos. Entonces, les pusieron todas esas trabas, respecto a cuántos departamentos pueden tener, sobre el fondeo para los departamentos, muchos controles sobre esa especulación. Eso gatilla el colapso de los precios. Muchas de las empresas que están haciendo la construcción colapsan y muchos pierden toda su plata, porque muchos de esos proyectos se fondean antes de tiempo, es decir, iban y ponían un depósito de 20%, 30% y con eso empiezan a armar el proyecto. Por lo tanto, no creo que la situación en China vaya a cambiar mucho porque reduzcan el encaje o la tasa.

- ¿Cuál es la realidad que enfrenta hoy la economía china?

- La economía china en este momento está teniendo un efecto negativo sobre la economía mundial. Está deprimiendo los precios de los commodities: litio, cobre, petróleo, soya... Adicionalmente, como los chinos no tienen suficiente demanda doméstica, están tirando mucha de su producción afuera, haciendo dumping. Por eso muchas empresas en Alemania, Estados Unidos, Brasil… están pidiendo a los gobiernos que pongan aranceles para defenderlos. No hablamos solo de acero, sino que también de autos, paneles solares, baterías, todo ese tipo de cosas. Ese es otro efecto muy negativo.

- ¿Los estímulos no son los pertinentes?

- No creo que vayan a tener grandes efectos. No hay un apretón de crédito, ese no es el problema en China. El problema es que muchas empresas ya colapsaron. La gente ya perdió la plata. Es como resucitar un muerto. Esta fue una embarrada total de Xi Jinping.

- ¿Qué medidas serían más apropiadas?

- Más gasto fiscal y quizás, porque los colapsos en el sector inmobiliario son muy dañinos. Japón padeció 25-30 años el colapso de su sector inmobiliario. Estados Unidos todavía reciente el propio de 2008.

Los chinos apenas están empezando. Se destruyeron muchos ahorros y ellos tienen un nivel de ahorro muy alto, me parece que es cercano al 50% del Producto, algo insólito porque normalmente una buena tasa ronda el 8%-10%.

A Xi le molestó que la gente se estuviera haciendo demasiado rica, demasiado rápido, pensaba que eso iba contra los valores del socialismo.

Lo que ellos tienen que hacer es reactivar la economía y la forma de reactivar la economía es con gasto.

La cosa es que en qué van a gastar, porque ellos ya han metido mucha plata en infraestructura, tienen la red de trenes de alta velocidad más grande de todo el planeta, tienen ciudades fantasmas en el oeste del país donde nadie vive, con todo tipo de edificios, centros comerciales y todo vacío. ¿Entonces, de verdad, en qué más van a gastar? Ese es el dilema que enfrentan.

Analistas valoran anuncios, pero aún creen que el gigante asiático crecerá menos de 5%