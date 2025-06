¿Y el efecto arancelario? Exportaciones de Chile a EEUU aumentan más rápido que a China en lo que va del año

No solo las exportaciones chilenas se mantuvieron al alza y crecieron 6,3% durante mayo a pesar de la guerra comercial, sino que los envíos a Estados Unidos también subieron durante el mes.

Esto, a pesar del arancel de 10% que el Presidente de la mayor economía del mundo, Donald Trump, impuso a Chile y a la mayoría de los países el pasado 2 de abril.

De acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, durante el quinto mes del año, se vendieron US$ 1.682 millones a EEUU, lo que es 19,2% más alto que hace 12 meses. Un incremento que también se observa por volúmen, ya que en el mismo mes se exportaron 680 mil toneladas al país, siendo 46,8% más alto que en el año anterior.

El ritmo de incremento anual supera al de China, que si bien sigue siendo el principal socio comercial de Chile y lideró como principal destino con US$ 3.110 millones en mayo, fue solo 5,5% más alto que hace 12 meses.

Además, en lo que va del presente ejercicio también hay una diferencia entre ambos. Mientras que entre enero y mayo de 2025 los envíos al gigante asiático alcanzaron US$ 16.371 millones, ello implicó un descenso de 3,8%.

Los embarques a EEUU sumaron US$ 8.077 millones y fueron un 25,9% más altos que en el mismo período de 2024.

El contraste también es alto respecto al año pasado, cuando en el período entre enero y mayo las exportaciones a China habían subido un 1,6% y al país norteamericano cayeron 16,6%.

Con todo, en 2024 el crecimiento de ventas en ambos países fue bastante parejo: en todo el año el principal socio comercial subió 5,7% respecto de hace 12 meses, mientras que a EEUU se incrementó en 6%.

No obstante, por importaciones, China sigue encabezando los países de origen de las adquisiciones chilenas con US$ 8.920 millones entre enero y mayo, lo que significó un alza de 24,3% respecto al mismo período del año pasado. En segundo lugar, quedó EEUU con compras por US$ 6.834 millones y un incremento de 2,9%.

Japón, Brasil e India al alza

En lo que va del año, China y EEUU se mantienen como los dos primeros destinos de las exportaciones chilenas, ambos con 36,2% y 17,8% de participación, respectivamente.

Les siguen Japón, con un 8,7% de participación con ventas por US$ 3.949 millones entre enero y mayo de este año. Después viene Brasil, con 4,7% del total con US$ 2.122 millones; Corea del Sur con 4,3% y US$ 1.954 millones; India con 2,4% y US$ 1.078 millones; y Países Bajos con 1,9% y US$ 875 millones.

Tanto Japón como Brasil e India tuvieron alzas de 16,8%; 2,2%; y 1,4% frente al mismo período del año anterior. Corea del Sur y Países Bajos acusaron caídas de 13,7% y 3,5%.