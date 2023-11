Boric se contactó telefónicamente con Milei y golpea la mesa por presiones de la oposición para designar representante en Buenos Aires

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se comunicó telefónicamente durante esta jornada con el mandatario electo de Argentina, Javier Milei, en un diálogo calificado de “franco” por La Moneda y que se extendió por unos diez minutos.

Desde Presidencia informaron, pasadas las 15:00 horas que el mandatario chileno “se comunicó con el Presidente electo de Argentina, Javier Milei, con quien sostuvo una conversación franca en la que se puso por delante el bienestar de ambos pueblos”.

Más temprano en una actividad en La Moneda, Boric había señalado que esperaba comunicarse hoy con el jefe de Estado electo y que pronto designará al embajador chileno en Buenos Aires.

"El pueblo chileno con el argentino son pueblos hermanos y mi deber como Presidente, independiente de las diferencias políticas que existen, entre el presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, es que nuestros pueblos y países tengan relaciones con altura de miras y, por lo tanto, sigamos promoviendo la integración en el máximo nivel”, señaló el jefe de Estado en una actividad en La Moneda.

Oposición pide a Boric asistir a cambio de mando de Milei y acelerar designación en embajada en Buenos Aires

Consultado por el nombramiento del representante chileno en Argentina y si la militancia será un factor debido a que Milei es contrario al comunismo, planteó que “nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado; y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina”.

Explicó que “esas diferencias políticas no nos pueden nublar que nuestra integración es absolutamente necesaria y es lo que voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato”.

Boric sostuvo que espera conversar hoy por teléfono con Milei y que sabe que las comunicaciones a veces son difíciles “cuando fui electo tuve una semana de llamados, estamos tratando de hacer la comunicación, estas son cuestiones de Estado y hay que hacerlo a nivel institucional”.

Tampoco reveló si va a asistir al cambio de mando el 10 de diciembre en Argentina, indicando que “estamos conversándolo, estas son cuestiones de Estado. Acá no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o no. Acá tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existen”, concluyó.

Seguridad y migración

El mandatario también se refirió a la crisis de seguridad del país y las medidas que está implementando el gobierno para enfrentar la delincuencia, oportunidad en la que solicitó más colaboración de la oposición.

“Necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección y cuando se invita, por ejemplo, a autoridades o ex-autoridades para que en su experiencia nos puedan a todos colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren y no entrar en ese permanente dimes y diretes”, dijo.

También lamentó que se ridiculizara y sacara de contexto por parte de la oposición el uso de un megáfono en la frontera en el marco del despliegue para evitar los ingresos clandestinos afirmando: “¿De qué sirve andar peleando, de qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto, sin mentiras y en función de lo datos”.

Boric señaló que se encuentra trabajando para agilizar las expulsiones pendientes de migrantes y llamó a la oposición a ser parte de la solución y no enfrentarse por este tema.

Recordó que “un sector de la oposición, porque no meto a todos en el mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el Gobierno no expulsa a alrededor de 12 mil migrantes irregulares” y replicó con que “lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el Gobierno anterior, nos están exigiendo que hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible”.