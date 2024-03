Caso Audios: Tohá afirma que situación de director PDI “nos preocupa” y cita a Muñoz a La Moneda tras allanamiento

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una primera reacción por el allanamiento del domicilio del director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, entregó esta mañana La Moneda.

La encargada de la vocería fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que como Gobierno "nos preocupa" el allanamiento y formalización a la que será sujeto el titular de la policía civil en el marco del denominado "caso Audios".

"Respetamos el trabajo de la Fiscalía, que es un órgano autónomo, y creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”, manifestó la jefa de gabinete.

Comentó que “si bien el Gobierno no le corresponde intervenir de ninguna manera en esta investigación, ni en ninguna dirección y eso hay que decirlo categóricamente, es una causa que lleva la Fiscalía y que actúa con plena autonomía, al Gobierno sí le corresponde -y de eso nos vamos a preocupar- de que esta situación no perjudique el trabajo policial y a estrategia de seguridad, y en definitiva no termine perjudicando a las personas”.

Tohá señaló que antes de tomar alguna determinación “el Gobierno va a recopilar antecedentes. No tenemos nada más que informar por el momento”.

Trascendió que a las 14:00 horas Muñoz está citado a la oficina de Tohá en La Moneda, donde se le solicitarán explicaciones respecto a la medida anunciada por la Fiscalía, mientras crece la presión política para solicitar la renuncia al cuestionado director de la PDI.