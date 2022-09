Empresario Eduardo Matte y su esposa fallecen tras caída de helicóptero en Zapallar

El empresario Eduardo Matte Rozas y su esposa Ana Luis Villegas perdieron la vida este domingo tras la caída de un helicóptero en la comuna de Zapallar, región de Valparaíso.

"El primer mensaje a las familias es que el gobierno lamenta mucho el accidente de este helicóptero particular que capotó en la comuna de Zapallar, cerca de la costa de Zapallar. Es un hecho que está recién investigándose, por lo tanto no quisiera entregar detalles porque me gustaría esperar tener confirmación de la información", confirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que se le preguntó sobre el suceso durante un punto de prensa sobre el balance de la jornada electoral.

Las causas del accidente están siendo investigadas por Bomberos.