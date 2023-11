La trastienda de la amistad Matthei-Hutt, una dupla en la primera línea de la política

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En 2018 Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, y Gloria Hutt se juntaron a desayunar en una cafetería, y la segunda, en medio de la conversación, le contó a su amiga que su esposo estaba desahuciado e internado con cuidados paliativos por un cáncer de páncreas. A pesar de la impactante noticia, ella se mostraba serena e inquebrantable. No podía flaquear. Era, además, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, y su vida transitaba de la clínica al ministerio. Y fue peor durante el estallido social, y continuó siéndolo durante los primeros meses de pandemia. Felipe Cossio, el marido, falleció el 18 de agosto de 2020.

Ambas han tenido vidas intensas y enfrentrado múltiples escollos políticos, personales y laborales, pero en medio del torbellino han logrado cuajar una amistad. Tienen muchas cosas en común partiendo con que ambas estudiaron en la UC. Matthei, Economía; y Hutt, Ingeniería Civil mención Transportes. Además son pares generacionalmente: Matthei nació en 1953, cumple 70 el 11 de noviembre; y Hutt es del 1955, tiene 68.

Las dos pertenecen a la familia militar. El padre de Matthei fue el general de la Fach, y exintegrante del la Junta Militar, Fernando Matthei. Juan Herman Hutt, general de división y luego embajador en Suiza y Austria, fue el padre de Gloria. Su esposo era el antes mencionado coronel de Ejército, Felipe Cossio.

“Creo que que si hay una cosa en común, es que a ambas nos interesa la buena política”, dice Hutt.

“En lo que ella necesite, la voy a apoyar siempre (...). Hay una admiración por su trabajo y por lo dedicada que es”, señala la alcaldesa.

Yendo a lo más prosaico, las dos cosen y se confeccionan parte de su ropa. Pero Matthei es más perfeccionista aún e, incluso, compra por internet telas en el extranjero. Baste recordar cuando apareció con una blusa casi idéntica a la de Shakira en enero pasado. Pero la alcaldesa no solo cose: cocina, jardinea y toca el piano.

Las dos son liberales, Hutt despliega su centroderechismo como presidenta del partido Evópoli que intenta llevar hacia el centro a su sector. Matthei, si bien milita en la UDI, es alguien que se maneja autónomamente, lo que provoca cierto escozor en algunos sectores de su partido. Recientemente se la vio reacia a mostrarse “a favor” del texto constitucional que se plebiscitará en diciembre, entre otros motivos, por el cambio que la derecha -Republicanos y Chile Vamos- imprimieron al texto de los expertos variando “se protege la vida del que está por nacer” a “se protege la vida de quien está por nacer”. Ello, Matthei aseguró, pondría en peligro la viabilidad de la ley de aborto en tres causales, tema que ella siempre apoyó. No así su sector. De todos modos, unos días después sí manifestó su apoyo a la propuesta constitucional. “Voy a votar a favor porque me parece que, en general, es un bastante buen texto”, dijo el 25 de octubre.

Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, analiza a la dupla: “El rol en Evópoli de Gloria le conviene a Evelyn. Ambas son muy antirepublicanas y les interesa que la centroderecha crezca fuera de la órbita de José Antonio Kast”.

Del puerto a La Moneda

Se conocieron en 1994. Hutt trabajaba como secretaria ejecutiva de la Asociación de Industriales Pesqueros de San Antonio y Matthei era diputada por el distrito 15 que incorporaba a las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo. “Allí nos comenzamos a conocer y a juntar”, dice Evelyn Matthei. Inicialmente, no fue una amistad política.

Después de trabajar en grandes empresas asesoras de transportes y concesiones, entre 1997 y 2010, con cargos como directora para Latinoamérica, Sebastián Piñera nombró a Gloria Hutt Subsecretaria de Transportes y Comunicaciones. Ahí se toparon de nuevo con la actual alcaldesa de Providencia: “Nos encontramos más seguido, porque ella era Ministra del Trabajo y yo subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones. Veíamos juntas todos los temas sindicales, por ejemplo, de los empleados portuarios o las demandas del gremio del transporte”, cuenta la exsecretaria de Estado.

Llamados van, llamados vienen; cuando en 2014 Hutt asumió como Ministra Transportes del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Evelyn Matthei pasaría a ser alcaldesa de Providencia en 2016. Y se las comenzó a ver juntas en actos públicos de inauguraciones de nuevas ciclovías o medidores de velocidad para la comuna. En diciembre de 2018 (pre estallido), la ministra había subido a 65 puntos en las encuestas de aprobación. Y, en enero de 2019, los periodistas les preguntaron a ambas, en la calle, sobre la posibilidad que la ministra optara por la presidencia. Hutt calló y Evelyn Matthei dijo: “Creo que sería una gran candidata”, afirmó. “Y yo sería su jefa de campaña”. Fue espontáneo. Hoy Gloria Hutt recuerda: “Yo creo que ahí la Evelyn se pasó varios pueblos”.

Luz Poblete, de Evópoli, sabe que son muy cercanas. La política las reencontró y conversan regularmente. Se admiran, se respetan y se aconsejan. Lo más seguro es que Evópoli participe de las primarias del sector compitiendo con Chile Vamos (la alianza de Evelyn Matthei), pero, de ganar esta primaria Evelyn, contaría con todo el apoyo de Evópoli, dice.

“Nos tenemos un respeto profesional mutuo. Siempre está muy disponible. Cuando yo he necesitado consejo político, cuento con ella que tiene mucho más carrete político. Nos llevamos muy bien. Y creo que que si hay una cosa en común, es que a ambas nos interesa la buena política. Ella trata de moverse haciendo lo mejor para Chile y lo demostró ahora cuando se la jugó por votar ‘a favor’ el 17 de diciembre”, opina Hutt.

Ha habido dos apoyos importantes de Evelyn Matthei a Gloria Hutt: este año en la elección a consejera constitucional y el año pasado en la campaña a la presidencia de Evópoli. “En lo que ella necesite, la voy a apoyar siempre. No sólo por un tremendo cariño, sino porque hay una admiración por su trabajo y por lo dedicada que es para desempeñarse en lo que se propone”, señala la alcaldesa.

Sería complicado para Gloria Hutt, como presidenta de Evópoli, no votar por el candidato de su partido en la primaria presidencial de la derecha. Debe estar cruzando los dedos para que no ocurra esa primaria. O si no, tendría que apoyar al candidato de Evópoli y no a su amiga.