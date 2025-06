Matthei promete orden y progreso: “No estoy aquí para pelear por el pasado, estoy para construir el futuro”

En un salón del Centro de Eventos Alto San Francisco lleno -los organizadores calcularon más de mil personas-, el preámbulo de los discursos fue una invitación a postear. La frase más repetida que se oyó fue “batallón digital”.

“Ready for it...?”, la canción de Taylor Swift, inauguró el acto para luego dar paso al entusiasmo de “Se siente, se siente, Matthei presidente”.

En ese ambiente, dirigentes y parlamentarios del sector junto a partidarios de la exalcaldesa de Providencia, interpretaron el himno nacional. Y tras las palabras del jefe de campaña en pos de “reconstruir el país”, Diego Paulsen, llegó al diagnóstico de la candidata: “Chile no está bien. Duele la inseguridad, la violencia, el desorden, la corrupción, la cesantía; la sensación de que el país se nos fue de las manos”.

Por ello, Matthei dijo que “debemos corregir esto (...) Mi invitación es a trabajar para ofrecer a los chilenos orden, progreso y esperanza”. Planteó que el único camino para lograrlo y “que lleva a buenos resultados es el esfuerzo, la seriedad, la honestidad, el rigor. El amor por Chile y por los chilenos por sobre el uso malintencionado de la ideología para dividir”.

Matthei sostuvo que durante su trayectoria le ha tocado ir abriendo espacios que antes eran solo de hombres “no soy perfecta. Pero no me tiembla la mano para tomar decisiones. Si me equivoco, lo reconozco y lo arreglo. No creo en las soluciones mágicas, sí en el trabajo serio”. Agregó que “no tolero la flojera, la corrupción, el mal uso de los dineros públicos, ni la improvisación; y detesto la mala intención en el uso del poder”.

Mirada de futuro

De llegar a la presidencia, Matthei dijo que tendrá “mano de hierro contra la delincuencia, en progreso vamos a volver a correr para que Chile vuelva a crecer”. Enfatizó que “no estoy aquí para pelear por el pasado. Estoy aquí para construir el futuro. Un futuro con orden, con progreso y con esperanza”. Manifestó que “Chile necesita progreso. Hoy, gran parte de las familias en Chile lo están pasando mal, no alcanzan a llegar a fin de mes. La economía está frenada”.

Matthei añadió que desde hace 10 años crece la deuda del Estado, crecen los empleos fiscales, aumenta la corrupción y la violencia “y bien sabemos que sin crecimiento económico, no hay justicia social”.

Prometió levantar a las PYME, modernizar el Estado, quitarle el freno a quienes quieren emprenden; y generar empleo de calidad. “Chile tiene talento y recursos, hay que aprovecharlos acelerando la inversión en puertos, caminos, desaladoras, embalses, trenes, minería, energías renovables; pero sobre todo, necesitamos buenos empleos”.

La candidata indicó que “fui la ministra del Trabajo cuando se crearon un millón de empleos en Chile”, por lo que afirmó que “vamos a recuperar el progreso en Chile”.

En el eje seguridad, indicó que “vamos a devolver el orden a Chile. Y lo vamos a hacer sin odio. Sin abuso. Sin violencia. Con leyes firmes, con instituciones que funcionen, protegiendo a los que nos cuidan, y con un Gobierno que se va a atrever a tomar decisiones difíciles”.

La exalcaldesa sostuvo que “lo que no tolero es el uso malicioso de aquello que nos divide para crear resentimiento y odio y para tratar de conseguir votos fáciles. Ese camino, mezquino y peligroso, termina horadando la democracia”.