Max Luksic formaliza candidatura a alcalde de Huechuraba: "Uno no escoge donde nacer, pero sí donde servir"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Se veía venir: el exdirector ejecutivo de Canal13 Maximiliano Luksic formalizó este lunes en un video en sus redes sociales su candidatura a alcalde de la comuna de Huechuraba.

"Mi vida era quedarme en el mundo privado, recibí la mejor formación para eso. Podría haber seguido ese camino, pero descubrí que lo que más feliz me hace es ponerme al servicio de otros, con las herramientas que he recibido y he desarrollado: ayudar, escuchar y potenciar a las personas", dijo Luksic Lederer. "Uno no escoge donde nacer, pero sí donde servir".

El hijo del empresario Andrónico Luksic -que acompañó el video imágenes familiares y también visitando a vecinos de Huechuraba- se desempeñó en distintos cargos en Canal 13 antes de asumir el cargo de director ejecutivo en el año 2019, al que renunció hace casi dos meses.

"Me llamo Max Luksic y me estoy postulando para la alcaldía de Huechuraba", dijo en el video, donde aseguró que había estudiado y recorrido la comuna "una y otra vez".

"Sueño que esta comuna sea un referente, en seguridad, en integración , en conectividad", agregó Luksic Lederer quien definió que su propuesta "no es la politiquería", sino "el compromiso, la gestión" para enfrentar los problemas comunales.