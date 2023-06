Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Fundación Nodo XXI “Es un riesgo que muchos de los anuncios dependan de la reforma tributaria”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

- ¿Cuál es la lectura que hace del discurso del Presidente?

- Me parece que hace en primer lugar una lectura profunda del momento político y social que está viviendo el país, de la urgencia de la ciudadanía, pero también de que se tiene que proyectar hacia el futuro.

Hay una tesis que se está jugando ahí el Presidente de que este Gobierno hereda de décadas cuestiones que se vienen arrastrando en materia de pensiones, salud, educación y de las que la política tiene que ya de una buena vez hacerse cargo. Entonces eso es hacerse cargo de deuda y también un proyecto de futuro, de desarrollo nacional que ponga a Chile en otro nivel de desarrollo y de bienestar.

“El Presidente lo señaló, esto no va a ser las reformas tal cual el Gobierno las hubiera querido, pero también la oposición va a tener que ceder”.

- ¿Qué cree que es lo más destacable?

- El Presidente dice tempranamente en su discurso “las urgencias del pueblo deben ser las urgencias del Gobierno” y con eso está diciendo fundamentalmente las cuestiones de seguridad pública y le dedica un largo espacio en la cuenta a lo que ya se ha hecho en materia de seguridad y a lo que se va a hacer.

Me parece que en eso el mensaje es muy claro, muy contundente y también con señales claras de atender los problemas de seguridad que enfrenta el país, la complejización del mundo del crimen organizado y la necesidad de poner al día la institucionalidad para poder hacerse cargo de esos problemas, sea Carabineros como también el Ministerio Público. Es muy claro el Presidente también en que esto no significa caer en un estado policial; que abordar seriamente los problemas de seguridad no es caer en el populismo penal.

- También se refirió a la necesidad de una reforma tributaria.

- Hay una apuesta fuerte, que es un desafío, pero que también es una cuestión osada, es un riesgo que muchos de los anuncios que el Presidente hizo dependen de la aprobación de la reforma tributaria. Ahí hay una apuesta que también sirve para interpelar a los actores políticos que están involucrados en eso, particularmente el Congreso, pero que también puede significar un peligro: qué pasa si la reforma no se aprueba, las urgencias sociales que el país tiene están ahí y hay que hacerse cargo.

Ahí hay una apuesta que es desafiante, que interpela al campo político, pero también todo lo sustantivo de la agenda dependa de una reforma que cuya aprobación no está asegurada.

- El Presidente se mostró abierto al diálogo frente a la reforma de pensiones, ¿cree que pueda lograr un avance?

- Hay una posibilidad todavía abierta de lograr acuerdos en materia de pensiones y en materia tributaria. Evidentemente el Gobierno va a tener que estar dispuesto a ceder. El Presidente lo señaló, esto no va a ser las reformas tal cual el Gobierno las hubiera querido, pero también la oposición va a tener que ceder. Aquí no se trata de negarle al Gobierno la sal y el agua haciendo pagar el costo de eso al pueblo de Chile.

Chile Vamos tiene que tomar decisiones importantes: ¿Se va a plegar al rechazismo permanente de Republicanos y a una actitud obstruccionista y que sacrifica el beneficio de las grandes mayorías del pueblo de Chile para poder hacer puntos políticos, o va a tener una actitud constructiva en que la política sirva para resolver los grandes dilemas que este país viene arrastrando?