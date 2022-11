Roberto Sánchez, Ministro de Comercio de Perú: “Hoy Perú y Chile tenemos la oportunidad de conquistar nuevos mercados”

La relación comercial entre Chile y Perú pasa por un momento relevante, dice el ministro de Comercio del vecino país, Roberto Sánchez, en su paso por Santiago para participar en el gabinete binacional. Y, de hecho, trasciende a sus gobiernos e involucra al sector privado, cuyas inversiones -en una y otra dirección- ratifican la confianza en sus economías.

El personero cree también que es el momento para que Chile vuelva a la Comunidad Andina de Naciones, de la que se salió en 1976, y a la que está invitado a reintegrarse.

“Perú en los últimos 11 años ha exportado US$ 18 mil millones hacia Chile. Los activos, las empresas chilenas en el Perú gozan de un lugar privilegiado”.



“El gobierno, pasado un año y medio, no ha expropiado ni un centímetro”.

A su juicio, hay una confianza bilateral que se refleja en la conectividad alcanzada, más de 80 vuelos semanales, un intercambio comercial de más de US$ 3 mil millones, y, entre las inversiones, destaca la compra del grupo Gloria de Soprole y la instalación de la sucursal del BCI en Perú.



- ¿Estamos en un buen momento en la relación comercial entre Chile y Perú?



-Vivimos un momento muy importante. El Perú en los últimos 11 años ha exportado un total de US$ 18 mil millones hacia Chile. Los activos, las empresas chilenas en el Perú gozan de un lugar privilegiado. Es nuestro segundo socio comercial en América Latina.



- ¿Cuán significativo es la compra del grupo Gloria de la chilena Soprole dentro de esta integración?



- Refleja la confianza en la estabilidad macroeconómica. Una adquisición de esta naturaleza es sinérgica y es complementaria. Hoy Perú y Chile tenemos la oportunidad, desde el enfoque bilateral y de integración, de conquistar nuevos mercados. Esto significa empleo y reactivación económica, lo que es relevante en el marco de dos gobiernos progresistas y de izquierda absolutamente democráticos.



- ¿Lo mismo que la apertura de una sucursal del BCI en Perú?



- La presencia de inversión privada en el Perú de capital chileno es importante. En la conectividad aérea hay una presencia y un liderazgo notable. También en el marco de la agroindustria, en las finanzas, en los supermercados, y el comercio. Hay un importante lazo cooperativo desde nuestras microempresas. Eso es muy relevante tanto para Chile como para Perú. Ambos nos alimentamos de manera muy importante del turismo. Entonces, ahí tenemos mucho por donde crecer. Aún hay espacios que están subutilizados. Es por eso que esta presencia binacional hoy, con una agenda de promoción de inversiones, de comercio y de turismo, en el marco también de otros acuerdos importantes en otros sectores, nos pone el reto de fortalecer, articular, actuar a nivel de complementación.



- Uno de los desafíos que enfrenta América Latina es la migración. ¿Cómo se logra la coordinación entre ambos países para equilibrar este tema?



- En estos últimos años hemos avanzado de manera mutua en este lazo de hermandad que significa la presencia de los peruanos en Chile. Eso ha ido mejorando.



La eliminación de las restricciones de la epidemia, nos pone un flujo muy importante, no solamente de turistas, sino de movilidad e intercambio, tanto de comercio como de personas. Tenemos algunos desafíos, pero ahora estamos sesionando de manera permanente desde Cancillería, desde migraciones y desde comercio exteriores en este tema.



- Cuando hablan a los inversionistas chilenos invitándolos a ir a Perú, ¿cómo explican que la inestabilidad política de los últimos años no termine afectando el derecho de propiedad de las inversiones?



- Mucho se decía hace año y medio, cuando el Presidente Pedro Castillo estaba por ganar la segunda vuelta, que era de un Presidente comunista, un radical de izquierda que iba a expropiar la propiedad privada, que iba a expropiar los ingresos de la banca. El gobierno, pasado un año y medio, no ha expropiado ni un centímetro. Más bien es una economía social de mercado. Una economía que tiene un marco de regulación, de estabilidad jurídica, estabilidad fiscal, y un entorno macroeconómico importante, un endeudamiento que ni siquiera llega al 36% del PIB, uno de los más bajos en la región. Nos hemos reunido con empresarios chilenos en el Perú y ellos saben de la seguridad y la confianza que existe en Perú. La vocación profundamente democrática, de economía abierta, de mercado, y de integración es lo que caracteriza el gobierno democrático de un presidente de izquierda, de un presidente que viene de las regiones, que es el Presidente Pedro Castillo.



- En el marco de esta reunión, ¿cuál es la invitación a los inversionistas chilenos a estar en Perú?



- Como hijos de la Cordillera de los Andes, desde el punto de vista de la economía, la sociedad, y de la cultura, el llamado es permanente a seguir desplegando los esfuerzos cooperativos en inversiones. Hoy la economía, la inversión, el capital extranjero, tanto en Perú como en Chile, sirven para generar calidad de vida, buen vivir y fortalecimiento de la democracia.

