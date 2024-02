Rodrigo Yáñez, exsubsecretario de la Subrei: Rol del exjefe de Estado en vacunas: “Siempre estaba informado y dispuesto a intervenir cuando era necesario”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Lo vio por última vez hace sólo un par de semanas, cuando se encontró con Sebastián Piñera en un evento en la Embajada de Estados Unidos y lo felicitó por su nuevo cargo como secretario general de la Sofofa.

Cuando tenía cerca de 26 años, Rodrigo Yáñez estrechó sus primeros lazos con el exPresidente y desde ese entonces trabajó en el segundo piso en Piñera I en el equipo de María Luisa Brahm. Luego, fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) en Piñera II, donde enfrentó uno de los desafíos más importantes de su carrera: hacerse cargo de la gestión de las vacunas durante la pandemia del Covid-19.

En entrevista con DF, el abogado relató que el liderazgo del exmandatario fue clave y apuntó a que, gracias a él, Chile fue el primer país latinoamericano en cerrar un contrato con Pfizer.

- ¿Cómo fue haber trabajado con él en la pandemia?

- El sello que veo en él, en todos los hitos muy importantes, como en el terremoto, los mineros, es siempre pensar fuera de la caja y no perderse del objetivo.

El Presidente tomó control directo del objetivo (de la gestión de las vacunas). Mis interacciones eran directas con él y su equipo, pero principalmente con él.

“Haga lo que tenga que hacer”

Yáñez recordó un episodio en el cual la entrega de vacunas de China tuvo un percance y les avisaron que iban a empezar a bajar las dosis por una mayor demanda interna para ese país. “Esto de los embarques (de vacunas) era como la “Teletón”. O sea, se anunciaba que venían y todos esperaban que llegaran.

- ¿Qué anécdotas recuerda?

- Me acuerdo que en esa época corríamos el riesgo de que se bajara (la dosis de Sinovac) y no teníamos posibilidad con otras vacunas. El Presidente se comunicó directamente con Xi Jinping. Me acuerdo que estaba con las maletas hechas para subirme a un avión a Beijing, a buscar las vacunas. “Recuerdo haberlo conversado con el Presidente y me dice ‘haga lo que tenga que hacer’.

-Se dice que él estaba personalmente ocupado de que todo resultara...

- Claro, pero también algo bien notable de él era la confianza. Era complejo para presionar, pedirte resultados, para monitorear. Pero también, entendía que él no podía estar en el día a día, pero siempre estaba informado y dispuesto a intervenir cuando era necesario. Yo eso lo usé muchas veces. Cuando teníamos un problema, que se nos cortaba el suministro, por a, b o c razón, lo escalaba directo a él, y él agarraba el teléfono y hablaba con el CEO de la empresa.

- Y la estrategia que tomaron fue poner los huevos en distintas canastas, ¿no?

- Me dio mucho la libertad de salir a tocar todas las puertas. No hubo ninguna razón política por la cual descartar o desechar ninguna vacuna, ni la rusa, ni la que se estaba fabricando en Emiratos Árabes, ni la china. Lo que importaba era el mérito científico, técnico, y que eso pasara los filtros.

Eso siempre estuvo disponible, yo tenía esa línea directa. Y si tenía que escalarlo a un nivel más alto, lo escalábamos.